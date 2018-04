La Vila se manifestará contra los barracones del Gasparot

El socialista Andreu Verdú lamenta que desde Valencian no se haya movido "ni una piedra" para paliar las deficiencias educativas del municipio

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de La Vila Joiosa, que componen PSOE, EU y GPV, ha decidido convocar una manifestación que visibilice la necesidad de la construcción del nuevo colegio público Gasparot ante el retraso que acarrea por parte de Conselleria de Educación, a pesar de que la licencia de obras y edificación se concedió hace un año por parte del Consistorio.

"Desde que asumí la responsabilidad del cargo de alcalde he hecho todo lo que desde la Conselleria de Educación se me ha pedido y exigido para acabar con los barracones que soportamos desde hace décadas en los diferentes centros escolares. Tres años después, la realidad que no podemos negar es que no se ha puesto ni una piedra para paliar esta situación. Es cierto que se han superado muchos trámites administrativos necesarios para que el Gasparot sea un colegio de ladrillo y no de barracones, pero estamos estancados desde hace mucho tiempo y no podemos consentirlo. Si tras tantas reuniones con el equipo de la Conselleria y el propio conseller no vemos acción, tendremos que ir tomando otras vías, y la manifestación es una de las que consideramos más adecuadas", ha afirmado Andreu Verdú, alcalde de la Vila Joiosa, esta mañana a través de un comunicado.

La manifestación está convocada para el próximo 24 de mayo a las 16 horas en un itinerario que aún está por definir, pero que recorrerá las principales arterias de la localidad. La protesta ha sido promovida por el equipo de Gobierno y se espera una masiva afluencia.

"Queremos que toda la sociedad vilera participe de esta reivindicación, pues es de justicia que nuestros niños vayan a clase en un edificio y no unos barracones. Hemos convocado a las AMPAS, la comunidad educativa, a todos los grupos políticos, sindicatos y asociaciones. Esperamos que la cita sea un éxito y que haga que en Conselleria se den cuenta que el Gasparot no puede esperar, y que deben comenzar las obras", ha declarado la concejala de Educación, Mª Ángeles Gualde.

El actual equipo de Gobierno logró la cesión de los terrenos a Conselleria en el año 2016; tras nueve años de educación entre barracones. Una vez finalizado este trámite la respuesta por parte de Conselleria fue inmediata, y se comprometió a acometer las obras. Tras trámites, trabas y diversas cuestiones la licitación de la obra sigue a la espera.

"Entendemos que la Conselleria tiene que paliar los efectos de dos décadas de un Gobierno que no apostaba por la educación pública, que esta Comunidad tienen un importante problema de financiación por parte del Estado? pero el Gasparot no puede esperar, y nosotros no nos vamos a quedar parados", ha finalizado el primer edil vilero.

Plan Edificant

El Ayuntamiento de la Vila Joiosa ha inscrito en el programa de construcción, reforma y mejora de los centros educativos por parte de los Ayuntamientos y costeados por la Generalitat, Edificant, a los centros CEIP Doctor Esquerdo y el IES Marcos Zaragoza, que también se encuentran actualmente en barracones. Este plan sigue sus trámites, pero el Gasparot no se pudo incluir debido al avanzado estado de su expediente.