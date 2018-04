Procesan a tres responsables de Terra Natura por la muerte de una empleada a la que atacó un tigre

El juez titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Benidorm ha decidido mantener la imputación a tres responsables del parque de la naturaleza Terra Natura por la muerte de una trabajadora en julio de 2016 tras ser atacada por un tigre.

El juez, en un auto al que ha tenido acceso Efe, ha acordado asimismo la apertura del procedimiento abreviado y la continuación de la tramitación de las diligencias previas por un presunto delito de homicidio por imprudencia grave y delito contra los trabajadores. En esta causa estaban imputados José Alberto Gaforio, gerente del parque, Enrique Sánchez, director técnico y responsable de animales, María Gloria Ribera, veterinaria, y Juan Alfonso Toscano, técnico de prevención de riesgos laborales.

En el auto de incoación del procedimiento abreviado, el juez no obstante ha decretado el sobreseimiento provisional de las actuaciones contra el técnico de riesgos laborales, por lo que éste deja de estar encausado. En los fundamentos jurídicos, el titular del juzgado estima que los hechos denunciados podrían ser constitutivos de los delitos citados, de ahí que haya decidido continuar con las diligencias.

El siguiente paso será dar traslado al ministerio Fiscal y a la acusación particular para que soliciten la apertura de juicio oral y formulen el escrito de acusación. En este sentido, la acusación particular ha indicado a Efe que solicitará el no sobreseimiento de las actuaciones contra el técnico de riesgos laborales y pedirá asimismo la apertura de juicio oral.

La trabajadora Ainhoa Pariente falleció el 2 de julio de 2016 mientras realizaba labores de limpieza en la jaula de los tigres. Al parecer una de las puertas que comunicaban los cobijos se encontraba abierta, lo que provocó que el animal atacase a la trabajadora, que no se habría dado cuenta de tal circunstancia.

Las diligencias policiales descartaron en principio una imprudencia por parte de la trabajadora con respecto al protocolo a seguir en la labor de limpieza porque "no se puede cumplir lo que no se conoce".

En la investigación policial se precisaba igualmente que "no existe documento alguno de que a la trabajadora fallecida le haya sido notificado y comunicado el protocolo de seguridad en el manejo de animales realizado por la empresa", un protocolo que es de "obligado cumplimiento" por cualquier trabajador con la función que hacía la fallecida.