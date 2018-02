Amor pide al alcalde de Benidorm 6.000 euros por calumnias e injurias

La concejala de Liberales de Benidorm, Gema Amor, ha presentado esta mañana en el Juzgado de Primera Instancia de Benidorm una petición de acto de conciliación contra el alcalde de Benidorm, Toni Pérez, por Calumnias e Injurias; además, le solicita que pida perdón por las acusaciones vertidas y 6.000 euros por «los perjuicios sufridos» en su honor. Este paso es «previo y preceptivo» para presentar una querella en el caso de que no se llegue a un acuerdo entre las partes.

La edil ha explicado en la puerta de los Juzgados benidormenses que esta petición parte de las «acusaciones, insultos y vejaciones» que el alcalde habría vertido «contra mí y mi familia» en dos comisiones informativas del mes de diciembre y el pleno del 29 de enero. Las primeras declaraciones que Amor considera como «graves» se produjeron en el transcurso de la Comisión Informativa Sociocultural y de Turismo del 11 de diciembre, según consta en el escrito presentado por la edil de Liberales en los tribunales al que ha tenido acceso este diario.

En las actas de esa comisión, tras una pregunta de Amor y un amplio debate, el primer edil habría dicho que «existe patrimonio de su familia (la de Pérez) que ahora posee la familia» de la edil y que «le fue sustraído». Unas palabras que la exconcejala del PP pidió que constaran en esas actas. Pero no acabó ahí. En una Comisión de Urbanismo de una semana más tarde, la regidora pidió al alcalde de Benidorm que «precisara las informaciones realizadas la semana anterior» y que explicara «qué quería decir cuando finalmente se refirió a mi persona al hablar de apropiación de bienes», según recoge el escrito.

En ese punto, el alcalde, según el acta de ese día, respondió que «me refería a su persona, a su familia, la mía y me refería a robar, sustraer, usted padece de algo de impotencia, de aquella que tuvo el poder y nada hizo».

Tras ocurrir todo esto, el debate se recudeció aún más entre ambos en el pleno del 29 de enero mientras se debatía una moción sobre la regularización de los retranqueos de los comercios de Benidorm. En ese punto, tras una acalorada discusión entre ambos, según recoge el mismo escrito, la edil asegura que la llamó «ladrona» ya que, según el acta del pleno, se refirió a ella con estas palabras: «cada vez que me falte usted a mi honor y a mi dignidad, le diré lladra (en valenciano) vosté, de lladre, no de lladrar»; a ello añadió «se lava usted la boca para hablar de mí, por favor, porque yo ganas de hablar de usted no tengo ninguna».

El acto de conciliación que ha presentado la que fuera concejala popular y compañera de Pérez hasta 2011 pretende que el alcalde reconozca que «con su actuación ha ofendido deliberadamente a la demandante» lo que ha dañado «su imagen y derecho al honor». Por todo ello le solicita que pida perdón y 6.000 euros por los «perjuicios sufridos»; una cantidad que Amor indicó esta mañana que destinará a una ONG como es Cáritas.

El paso siguiente a esta petición es llegar a un acuerdo entre ambas partes. Si no, la edil de Liberales anunció que interpondrá una querella por Injurias y Calumnias contra Toni Pérez ya que explicó que es a título personal y no como alcalde de la ciudad.