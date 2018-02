Aprender a hablar valenciano de tú a tú

Charlas por parejas. La iniciativa pondrá en contacto a personas interesadas en aprender con aquellas que quieran enseñar a los demás. Durante diez sesiones de una hora, se hablará de varios temas recogidos en el material didáctico que entregará el departamento cultural a todos los participantes.

Como mejor se aprende una lengua es conversando y viviendo situaciones cotidianas. Y si es de manos de una persona que hable ese idioma desde siempre o con un gran conocimiento, la tarea aún resulta más fácil y amena. Por ello, el Ayuntamiento de Benidorm ha puesto en marcha un programa de «Voluntariat pel Valencià» («Voluntariado por el Valenciano)», con el que pondrá en contacto a dos personas para que hablen, una con interés en aprenderlo y la otra con ganas de enseñarlo a otros.

La dinámica es sencilla: diez sesiones de una hora cada una en la que dos personas tienen conversaciones en valenciano, una para aprender y la otra para enseñar. Para ayudarles contarán con material específico formado por vocabulario dividido en temas, uno para cada sesión. Este material les llegará de manos de la Concejalía de Cultura, que es la que hará de intermediaria para hacer las parejas, un mínimo de diez, para comenzar con la propuesta. Así se entregará un cuaderno de soporte para quien enseña que tiene contenido para esas diez sesiones.

Por ejemplo, el primer capítulo habla de todo el vocabulario necesario para presentarse o hay otros dedicados a la ciudad en el que se explican cosas tan cotidianas como qué es un bordillo. Además se entregará una libreta para que quien se enseña tome apuntes y una serie de publicaciones editadas por la Acadèmia Valenciana de la Llengua con más vocabulario. Por último, se incluirá una chapa con el lema «Parla'm Valencià» para que la luzcan. También se incluye un libro llamado «10 de 2» en el que hay recogidos relatos de autores valencianos para promover la literatura en esta lengua.



Fomentar el uso social

La iniciativa lleva en marcha desde 2005 y está promovida por Escola Valenciana (entidad organizadoras de las tradicionales «Trobades per l´ensenyament en valencià»). Además cuenta con la colaboración de la Conselleria d´Educació, Investigació, Cultura i Esport y la Acadèmia Valenciana de la Llengua. El objetivo de esta actividad es fomentar el uso social de la lengua propia de los valencianos. En Benidorm, fue Compromís el que en 2016 presentó una moción al pleno que fue aprobada para que se pusiera en marcha entonces.

Los interesados pueden inscribirse en la Concejalía o a través de la página web www.voluntariatpelvalencia.org.El programa fue presentado ayer por la concejala de Cultura, Ana Pellicer; la directora técnica de «Voluntariat pel valencià», Dariana Groza; y la técnica de Escola Valenciana en la Marina Baixa, Marieta Soler.

Groza fue una de las primeras usuarias de este servicio ya que es originaria de Rumania y cuando llegó a la Comunidad Valenciana ni siquiera hablaba español. La directora indicó que este tipo de voluntariado para aprender valenciano no sólo está dirigido a extranjeros que residan en Benidorm sino a cualquier ciudadano que no lo hable. «Este programa funciona como complemento de cualquier curso de valenciano» ya que «en las aulas no se suele hablar tanto», por lo que esta forma de conversación en parejas sirve para ello.