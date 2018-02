Benidorm pone en marcha un programa de voluntariado para aprender valenciano

Aprender valenciano fuera del aula y conversando. El Ayuntamiento de Benidorm va a poner en marcha un programa de voluntariado en valenciano, llamado «Voluntariat pel Valencià», con el que se pondrá en contacto a dos personas para que hablen en valenciano, una con interés en aprenderlo y la otra con ganas de enseñarlo a otros, sin que sea necesario contar con un título específico o ser profesor.

Esta iniciativa está promovida por Escola Valenciana (entidad organizadoras de las tradicionales ´Trobades per l´ensenyament en valencià´), en colaboración con Conselleria d´Educació, Investigació, Cultura i Esport y la Acadèmia Valenciana de la Llengua. El objetivo de esta actividad es fomentar el uso social de la lengua propia de los valencianos.

El programa está planteado en 10 sesiones de una hora en las que ambas personas podrán hablar en valenciano. Además, se les proporcionará material específico formado por vocabulario dividido en temas, uno para cada sesión. La intención es comenzar con un mínimo de 10 parejas.

Los interesados pueden inscribirse a través del teléfono de la Concejalía de Cultura 966 815 487 o a través de la página web www.voluntariatpelvalencia.org. Será la Concejalía de Cultura quien pondrá a disposición de los participantes un material.

El programa ha sido presentado por la concejala de Cultura, Ana Pellicer; la directora técnica de ´Voluntariat pel valencià´, Dariana Groza; y la tècnica de Escola Valenciana en la Marina Baixas, Marieta Soler.

Dariana Groza ha recordado que el programa surgió en 2005 y que ella fue una de sus primeras participantes (es originaria de Rumania). Cuando llegó a la Comunitat Valenciana no sabía nada de valenciano, ni español. Groza explicó que este tipo de voluntariado para aprender valenciano no sólo está dirigido a extranjeros que residan en Benidorm sino a cualquier ciudadano que no lo hable. Así indicó que «este programa funciona como complemento de cualquier curso de valenciano» ya que «en las aulas no se suele hablar tanto» por lo que esta forma de conversación en parejas sirve para ello.

El material que será entregado a los participantes está formado por un cuaderno de soporte para quien enseña que tiene contenido para esas 10 sesiones. Por ejemplo, el primer capítulo habla de todo el vocabulario necesario para presentarse o hay otros dedicados a la ciudad. Además se entregará una libreta para que quien se enseña tome apuntes, además de una serie de publicaciones editadas por la Acadèmia Valenciana de la Llengua con más vocabulario. Por último, se incluirá una chapa con el lema «Parla'm Valencià». También se incluye un libro llamado «10 de 2» en el que hay recogidos relatos de autores valencianos para promover la literatura en esta lengua.

La responsable de Cultura ha animado a todas las personas que deseen aprender o mejorar el uso de la lengua a inscribirse en este programa para el que «no es necesario ningún título académico, solo disponer de algo de tiempo y de interés para enseñarlo». «Desde el Ayuntamiento –ha dicho Pellicer- pondremos a estas personas en contacto» y se les ayudará a lo largo de todo el periodo de aprendizaje. Por su parte, Marieta Soler destacó la apuesta ahora del Ayuntamiento por esta iniciativa que intentó ponerse en marcha hace años pero que no tuvo cabida finalmente.

Con este programa, la Concejalía de Cultura da cumplimiento a una propuesta de Compromís que fue aprobada por unanimidad en el pleno de octubre de 2016 para impulsar este programa de voluntariado por el valenciano.