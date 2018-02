Prisión sin fianza para el detenido por matar a su madre en Valladolid

El Juzgado de Instrucción número 1 de Benidorm ha ordenado prisión provisional, comunicada, sin fianza para el hombre detenido el jueves en un hotel de la localidad por la muerte de su madre en Valladolid. El hombre, de 37 años, está investigado en una causa abierta por homicidio, aunque la calificación definitiva del delito que finalmente se le impute dependerá del resultado que arrojen las diligencias que se practiquen durante la instrucción, según informó el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) en un comunicado.

El investigado ha estado declarando ante la jueza durante más de una hora. A petición de su abogado, ha sido sometido a una evaluación psiquiátrica por los forenses. En su auto, la jueza considera que existen "motivos racionales para creer responsable criminalmente" al sospechoso, según las mismas fuentes.

El hombre fue detenido el pasado miércoles por la mañana por la Policía Nacional en el hotel donde se hospedaba en Benidorm. El arresto se produjo sobre las 13.30 horas, después de que el arrestado presuntamente intentara quitarse la vida en el interior de la habitación del hotel en el que se alojaba. Fuentes conocedoras de los hechos explicaron que el arrestado se había registrado un día antes en el Gran Hotel Bali de la ciudad, uno de los establecimientos turísticos más altos de Europa, en el que se le asignó una habitación en el piso 14.

Una limpiadora de este establecimiento encontró en el hall del hotel una nota manuscrita en la que podía leerse un mensaje más que evidente: «Por favor, no me ayuden, me quiero morir». Extrañada por el contenido del manuscrito alertó a otros compañeros de trabajo y, al ver que en el papel figuraba la palabra Valladolid, realizaron un cribado de todos sus clientes, logrando localizar a un huésped de 38 años procedente de esta provincia. Inmediatamente, una responsable subió hasta la habitación donde se alojaba este joven y, tras llamar repetidamente a la puerta, logró que le abriera. Finalmente consiguió que bajara al vestíbulo y llamar a la policía.

La instructora ha estimado la petición del fiscal y ha ordenado la prisión por entender que existe riesgo de que intente eludir la acción de la Justicia "por la gravedad del hecho y de la pena asignada al delito, según el TSJ. La jueza ha rechazado la petición de su abogado para que fuera internado en un centro psiquiátrico. El caso queda a disposición del Juzgado de Instrucción 2 de Valladolid, competente para investigar los hechos, según el TSJ.

De hecho, el subdelegado del Gobierno de Valladolid, Luis Antonio Gómez Iglesias, ya había avanzado este viernes que se trasladarían las diligencias a los juzgados de Valladolid. Gómez Iglesias ofreció pocos detalles del caso y asegura que están a expensas del resultado que ofrezca la autopsia que comenzó ayer por la mañana.

"No queremos descartar ninguna hipótesis", ha señalado Gómez Iglesias, que ha estado acompañado por el comisario provincial jefe, Juan José Campesino. En este punto, el comisario ha reconocido que se están analizando documentos "escritos y videográficos" aunque ha descartado que existiera un "video sobre el asesinato", hasta el momento, tal y como ha transcendido desde Benidorm. "No hay ningún video, aunque no descartamos que pueda aparecer", ha remarcado.

Gómez Iglesias ha puntualizado que la mujer aparecida muerta presentaba una "patología de base" que la obligaba a estar "en casa" y con "tratamiento médico", por lo que también habría que "estudiar" tanto esta "vía" como "otras", si bien ha insistido en que si el presunto autor está detenido es que "hay indicios de criminalidad".