Los hosteleros se alzan contra la supresión del aparcamiento en el paseo de Altea

La posible supresión del aparcamiento del paseo marítimo anunciada por el Ayuntamiento como parte de la segunda fase de la regeneración del frente litoral está generando polémica entre muchos vecinos y, sobre todo, entre los hosteleros y los grupos de la oposición en la corporación municipal, PP y Cipal que ya se han postulado en su contra. Para explicar detenidamente en qué consiste el proyecto, la concejalía de Urbanismo ha convocado una reunión abierta en la Casa de Cultura a las 20 horas de este jueves.

Desde que INFORMACIÓN publicó la noticia de la licitación para la redacción del proyecto de remodelación y ampliación del Paseo del Mediterráneo que supone «la eliminación del aparcamiento del paseo», según explicó ese día la edil de Urbanismo, Imma Orozco, los ánimos entre algunos sectores se han alterado.

Primero, el PP criticó al Gobierno por esta propuesta y anunció que presentará hoy en el pleno una moción para que se pare el proyecto de licitación «hasta que no se llegue a un consenso con todos los alteanos». Después, la Asociación de Hosteleros de Altea, Hospal, celebró una reunión el pasado jueves para hablar sobre dicha supresión y decidían solicitar al Ayuntamiento que no se realice ninguna actuación «mientras no exista una alternativa como un parking subterráneo». Y finalmente, Cipal reclamaba ayer «una solución estética homogénea y global para que los residentes, empresarios y trabajadores puedan aparcar sin tener que pagar los costes de un parking privado».