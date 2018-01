Amor amenaza con ir al juzgado tras el intercambio de insultos con el PP

Insultos, descalificaciones y acusaciones personales. El debate de uno de los puntos del pleno ordinario del mes de enero en Benidorm acabó en una guerra entre la portavoz del grupo municipal Liberales, Gema Amor, y el alcalde Toni Pérez además del portavoz del PP José Ramón González de Zárate. Tanto que, antes de abandonar la sesión antes de que acabara por cuestiones personales, la liberal anunció que pedirá una copia de la grabación del mismo «para ponerla a disposición de los tribunales».

Todo comenzó con una enmienda que los populares presentaron a la propuesta de la liberal donde se planteaba la necesidad de legalizar o regular los retranqueos en la ciudad. En un momento del debate, unas palabras de Amor desbordaron un vaso que fue llenándose. Hasta ese momento, la liberal reprochó en más de una ocasión al alcalde que le retirara la palabra.

Tras unas duras palabras de Amor, la tensión estalló y comenzó el intercambio de insultos y descalificaciones. Amor acusó a Cs y PP de hacer una carrera con sus enmiendas para ver quién pedía una rebaja más alta del IBI y le dijo a los populares que hacían una «política de pacotilla», entre otras frases. En un momento, el alcalde sonrió, algo que Amor le reprochó y le dijo que si se reía de los ciudadanos, a lo que Pérez contestó que se reía de ella. La tensión ya no podía pararse. De Zárate tomó la palabra para reprocharle a la liberal que sólo fuera «a trabajar seis días» y no acudiera a ningún consejo en mucho tiempo. «Cuanto peor le va a Benidorm, mejor para Gema Amor», afirmó.

Además de todo esto se oyeron palabras desagradables e incluso descalificaciones personales sobre la historia de cada uno dentro del partido. «Apoyé a Amor para que fuera presidenta del partido y me dejó tirado y me engañó», indicó el portavoz del PP para añadir «y me sigue insultando y diciendo barbaridades».

El resto de la oposición tomó la palabra en un momento para solicitar que pidieran disculpas y mostrar lo «desagradable» que había sido la situación. Amor lo hizo; de Zárate se excusó y alegó que «llevo tiempo aguantando insultos y estando callado hasta que no aguantas como hoy». Pérez por su parte retiró la parte en la que afirmó que se reía de ella y pidió a la liberal que «no se ría de mí».