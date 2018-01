Rescatan en Serra Gelada a un desaparecido que cayó cerca de un acantilado

Nada se sabía de él hasta que una persona llamó a emergencias al encontrarlo en una zona fuera de un sendero en Serra Gelada. Agentes de la Policía Local de Benidorm rescataron el domingo a un ciudadano inglés, de 68 años, cuya desaparición había sido denunciada por su familia horas antes.

Sobre las 20.45 horas se recibió una llamada de que una persona había localizado en la zona del acantilado de la Cala del Tío Ximo, en Serra Gelada, a un hombre que había caído desde en el camino por el que se llega a Punta Caballo del parque natural y no podía moverse, según las fuentes consultadas, además de presentar síntomas de hipotermia. Quien llamaba no podía dar muchos más datos ya que la víctima sólo hablaba inglés y no podía entenderle.

A la zona acudieron varias dotaciones de la Policía Local de Benidorm que comprobaron que el ciudadano inglés había quedado a unos 7 metros del acantilado. Debido a la dificultad de acceso del terreno, los agentes decidieron hacer una cadena humana para lograr subir a la personas desde la zona donde había caído, según las mismas fuentes.

Tras rescatarlo, comprobaron que los familiares del mismo habían denunciado la desaparición del mismo quien sufre Alzheimer. La víctima fue atendida por los sanitarios desplazados a la zona. Tras realizar la primera asistencia en el lugar y su evacuación, es trasladado al hospital comarcal de la Marina Baixa.