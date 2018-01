El Obispado cita al cura de L´Alfàs para que explique sus duras críticas a la Iglesia

Apenas 24 horas después de que se conocieran las opiniones sobre la Iglesia Católica que el cura de L'Alfàs del Pi, Miguel Ángel Schiller, lanzó en su perfil de una red social, el Obispado de Orihuela-Alicante se ha pronunciado sobre el asunto a pesar de que, en un primer momento, no quiso hacer ninguna declaración.

En un comunicado escueto, la institución eclesiástica apunta que «habiendo conocido las afirmaciones vertidas por el sacerdote Rvdo. Sr. D. Miguel Ángel Schiller Villalta», se «ha citado el mismo para tomarle declaración por dichas afirmaciones».

Así alegan que la llamada para que acuda a las dependencias se ha hecho «de forma inmediata y formalmente, siguiendo la normativa eclesial».

Cabe recordar, como publicó este diario, que el párroco, que lleva doce años en la parroquia alfasina, lanzó en su cuenta de Facebook mensajes como «pido la baja. Me quiero ir de este negocio de corrupción que es la iglesia». Éstos fueron seguidos de comentarios y otras publicaciones en la misma línea y que acabaron subiendo de tono como «no pasa nada, tengo el culo blindado...cardenales pederastas y homosexuales, notarios, constructores, etc. Lo dicho, el culo blindado. Me quiero ir a mi casa».

A los comentarios que algunos vecinos y amigos de su red social le iban dejando, preguntando qué había pasado para que dijera esas palabras, Schiller contestaba: «es lo que ha pasado durante 27 años, pero aún no me han dado por el culo ni me he prostituido por un cargo u honor clerical». Su escrito continuaba con un «sólo he conocido un obispo al menos bueno, Murgui. Todo lo demás...maricones, enfermos afectivos y desequilibrados».



Ataques más duros

Pero los ataques a la Iglesia fueron a más: «no basta con pedir perdón y avergonzarse si se mantienen las estructuras que continúan permitiendo la pederastia». En un nuevo comentario daba incluso su solución a estas cuestiones: «Propuse una revisión psiquiátrica del clero. Ni puto caso». Para terminar, algo rotundo: «El clero de hoy tiene miedo a pasar necesidad, por ello somos capaces de compartir el plato con Satanás».

Cuando este diario habló con él en su despacho explicó que «no me retracto de lo dicho», aunque sí «del tono». Así, alegó que quizá «he sido un poco bruto, pero pocas palabras dulces se pueden decir ante unos hechos tan graves».

Precisamente el jueves, cuando saltó toda la polémica, el párroco se mostró tranquilo y abrumado por el revuelo que habían levantado sus palabras pero que no pensaba cambiar su forma de actuar. También apuntaba en ese momento que nadie se había puesto en contacto con él pero que sí esperaba que lo hicieran; algo que ayer sucedió según el comunicado del Obispado de Orihuela-Alicante.

Habrá que esperar para saber si sus afirmaciones tienen alguna consecuencia para Schiller y qué medidas va a tomar la institución eclesiástica ante todo lo afirmado por el párroco, quien, a las pocas horas de todo el revuelo, volvió a publicar un mensaje en el mismo tono, esta vez, contra la violencia machista.