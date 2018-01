El PP pide a la consellera que pare la tala de árboles afectados por la Xylella antes de que lo haga un juzgado

Parar la tala masiva de árboles antes de que lo haga un juzgado. Esta es la petición que el PP de Alicante hace a la Conselleria de Agricultura para paliar los daños que la detección de la Xylella está provocando en los campos alicantinos, sobre todo, en la Marina Baixa, la Marina Alta y El Comtat.

El Partido Popular provincial ha querido mostrar su apoya a los agricultores afectados por el brote de xylella fastidiosa que «ven cómo se talan árboles sanos porque la Conselleria ha actuado por su cuenta sin contar con ellos».

El diputado autonómico popular Juan de Dios Navarro considera que «es lamentable que los perjudicados tengan que ir a la Justicia para detener la tala masiva de ejemplares».

Por ello, han pedido la comparecencia de la consellera de Agricultura en la Cámara autonómica para que explique las medidas que se tomarán y si piensa detener la tala masiva de árboles «antes de que tenga que ser un juzgado quien se lo diga».

Además, desde el PP provincial apuntaron que la «actuación de la Conselleria vuelve a ser autoritaria, sin consenso ni diálogo con las personas afectadas». Navarro recordó las críticas del Partido Popular en la Comisión de Agricultura: «Cebrián presume de transparencia e información y ahora se demuestra con no era verdad».

Navarro añadió que el Partido Popular «apoya, como no podía ser de otra forma, la lucha contra la Xylella fastidiosa que tanto daño hace a nuestros agricultores, pero no se entiende que se intente frenar sin contar con los afectados». Por ello, además de esa comparecencia, han pedido una reunión «de urgencia» entre la administración y los agricultores afectados de las tres comarcas. Y más ahora que se ha detectado un quinto brote. «Tenemos que detener la xylella fastidiosa, que ya acumula cinco brotes en la provincia de Alicante, pero no a costa de cargarnos todo un sector», manifiesta Navarro.



Contencioso

Las manifestaciones del PP de Alciante llegan tras el contencioso interpuesto por la plataforma de afectados por la Xylella, firmada por alrededor de 100 agricultores, para que se pare esa tala masiva de árboles alrededor de los focos detectados. «Este contencioso es una muestra más de la política autoritaria y sectaria del Consell, que nunca cuenta con los grupos afectados por sus decisiones, sino que legisla según su ideología radical», reprochó Navarro.

Así, el popular recordó otros casos como los recursos contra el decreto de plurilingüismo o los de coordinación turística y deportiva con las diputaciones. «El Consell siempre ha perdido en los juzgados porque sólo hace leyes despóticas contra el interés general», afirmó el diputado, quien vaticinó que el caso de los agricultores será «otra derrota más de las formas tiránicas de este gobierno».