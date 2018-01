Los nuevos dueños del suelo junto a Terra Mítica

La propiedad de las parcelas sobre las que se asienta el hotel de lujo Asia Gardens se queda en el aire al aparecer una puja superior y Terra Natura no opta por la suya. La subasta reportará al Consell más de 24 millones.

La venta de suelo por parte de la Generalitat Valenciana en el entorno de Terra Mítica, en el conocido como Plan Especial de Usos e Infraestructuras (PEDUI) de Benidorm, tiene los días contados. La Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana (SPTCV), empresa pública que gestiona este suelo, está prácticamente a punto de adjudicar de manera definitiva ocho de las nueve parcelas que sacó a subasta el pasado septiembre y que, si no hay recursos o sorpresas de última hora, irán mayoritariamente a parar a manos de grupos hoteleros, constructores locales e, incluso, un conocido nombre de la política local de Benidorm.

La Hacienda autonómica ingresará 24.081.032 euros por la enajenación de parte de un plan urbanístico por el que hace 20 años llegó a pagar cerca de 150 millones, entre expropiaciones y costes de urbanización. Con el PEDUI de Benidorm, la Generalitat inauguró la política de grandes infraestructuras de ocio, tan faraónicas como ruinosas, impulsadas por el PP. Y, aunque pueda parecer que la operación no va a salir en absoluto rentable para las arcas públicas, fuentes de la sociedad a cuyo frente está Antonio Rodes defendieron ayer que la subasta se cerrará con un saldo positivo de 513.000 euros a favor del Consell sobre los precios de partida inicialmente fijados –sin contar con el suelo destinado a zona de congresos, cuya licitación quedó desierta– y, a su vez, permitirá desprenderse de unos terrenos que la Generalitat no considera estratégicos y que hasta ahora tan sólo le han generado un reguero de gastos sin fondo.

Adjudicación provisional



A falta de que se produzca la adjudicación definitiva, para la cual es necesario convocar al consejo de administración de la SPTCV, ya es seguro a quién irán a parar algunos de los solares más golosos que son parte de este plan. Y, en algunos casos, se han producido sorpresas.

Por ejemplo, que el parque zoológico Terra Natura no haya optado al suelo sobre el que se levanta, unos terrenos que, casi con toda seguridad, pasarán a manos del constructor benidormense Antonio Manuel Puchades. El empresario ha presentado la única puja por este suelo por medio de la mercantil Camping La Media Legua, la misma empresa que se ha adjudicado también de manera provisional los 169.000 metros cuadrados destinados a uso deportivo, al realizar la mayor oferta por esta superficie e imponerse a Dynastic Explotaciones, vinculada al hotelero benidormense Vicente Ferrer Monerris.

Algo similar sucede con los terrenos sobre los que se levanta el hotel de lujo Barceló Asia Gardens, divididos en tres lotes distintos –hotelero, deportivo/golf y terciario– y en los que la empresa gestora ha visto superadas sus tres ofertas por otra firma, Mítica Finestrat Investment, con sede en Madrid. Ésta última habría resultado adjudicataria provisional, a la espera de que Royal Mediterránea y sus empresas vinculadas puedan ejercer en las próximas semanas su derecho preferente y sumar más dinero a la puja inicial, lo que daría un vuelco a esta primera adjudicación.

Donde no habrá sorpresas es en el resto de lotes que Proyectos Temáticos sacó a licitación. En el caso del suelo del Meliá Villaitana, ha habido dos ofertas para quedarse con los 1,65 millones de metros cuadrados de terreno: la más elevada, la de Xeresa Golf, actual concesionaria del suelo; y una inferior presentada por Hi Partners Holdec Value Added, que posee el 80% de la propia Xeresa, con la que ambas buscarían asegurarse de que no perdían la puja.

Asimismo, Serviterra Mediterráneo se quedará con la superficie en la que ahora regenta una gasolinera, mientras que un histórico del socialismo en Benidorm, el exedil de Urbanismo Jaime Llinares Leicht, se hará con los 17.000 metros cuadrados de suelo de uso cultural. Una empresa de la que es administrador, Tierra de Pasiones SL, ha sido la única en acudir a la subasta, lo que dejará prácticamente en sus manos la propiedad de parte de unos terrenos por los que en su día fue más que crítico con el Consell.