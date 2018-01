La concejala de Urbanismo de Altea califica al PP de "mentiroso y manipulador" en el tema del aparcamiento del paseo marítimo

La concejala de Urbanismo de Altea, Imma Orozco (Compromís), arremetió ayer contra el PP y lo calificó de "mentiroso y manipulador" tras las últimas declaraciones de los populares publicadas en este periódico en referencia a la supuesta eliminación del aparcamiento del paseo marítimo, como parte de las obras de la segunda fase de regeneración del frente litoral del casco urbano en la zona comprendida entre la playa de L´Espigó y el puerto que llevarán a cabo conjuntamente el Ministerio de Medio Ambiente, en la zona marítima, y el Ayuntamiento en la parte terrestre.

El pasado viernes, desde el grupo municipal popular se calificaba como "una auténtica burrada" el proyecto del equipo de gobierno del Ayuntamiento de eliminar el actual aparcamiento del paseo marítimo, y se acusaba al alcalde Jaume Llinares (Compromís) del retraso del procedimiento de licitación para redactar el proyecto de la parte terrestre de esta segunda fase de regeneración del frente litoral debido a las fechas de publicación del anuncio en el BOP. Además, el portavoz popular, Jesús Ballester, aseveraba que fue el anterior alcalde, Miguel Ortiz, quien a finales de la pasada legislatura, "anunció una segunda fase del frente litoral durante la actual legislatura dividida en dos partes: la marítima, financiada por el Ministerio de Medio Ambiente desde la nueva playa hasta el puerto; y la urbana, con financiación pública y privada, definida por la realización de dos aparcamientos subterráneos situados, uno en la zona actual del paseo, y otro en la zona del bar Paola, comunicados ambos por un vial subterráneo".



Las mentiras del PP

La edil de Urbanismo señaló ayer que "es una cuestión de matices que se explican bien con los ejemplos que nos ofrece el PP en general y especialmente cuando habla del frente litoral". Según Imma Orozco, "el PP miente cuando dice que había acuerdo entre el Ministerio y Ortiz para ejecutar la segunda fase de la regeneración del frente litoral", pues "no es eso lo que nos dijeron en el Ministerio y por eso los esfuerzos del actual equipo de gobierno han ido encaminados a conseguir esta inversión absolutamente necesaria para frenar la regresión de nuestra costa". Orozco recordó que entre 2000 y 2016 los alteanos "hemos escuchado las promesas del señor Ortiz respecto del frente litoral. Un proyecto que empezó con 25 millones de euros, continuó con 13, siguió con 9, después con 7,5 y ha acabado con 4,6 millones a la espera de definir lo que nosotros entendemos como segunda fase. Y de eso Jesús Ballester se olvida". La titular de Urbanismo se refirió a lo dicho por Ballester el viernes sobre los dos aparcamientos subterráneos afirmando que "es otra mentira", pues "ni siquiera en el primer proyecto de 25 millones de euros, recogía su construcción. Las sucesivas modificaciones en el proyecto del Frente Litoral sólo indicaban dónde se consideraba que podría haber un aparcamiento unido por un vial subterráneo. Indicar no es proyectar. E indicar la construcción de un aparcamiento sepultado de estas características en una zona donde los estudios afirman que el nivel freático complicaría y encarecería su construcción no es más que un brindis al sol, uno más. ¿Os suena la remodelación de paseo que nos proponía el PP, todo lleno de piscinas y ´chaises longues´ con vistas al mar que no auguraban nada bueno para los usos públicos de nuestra primera línea? Pues eso, megalomanías de Miguel Ortiz".



La manipulación

Imma Orozco no se anduvo ayer por las ramas al decir que el PP local "manipula y confunde a la población sobre las actuaciones que se pretenden realizar en el frente litoral para ponerla en contra del equipo de gobierno". La concejala de Compromís señaló que "estamos hablando de coordinar los trabajos del Ministerio en la zona marítima, que sí que contempla la Playa de La Roda, con los trabajos que el Ayuntamiento tiene que realizar y que afectan exclusivamente a la zona del aparcamiento en superficie para remodelar y ampliar el paseo de forma que este y la nueva playa tengan un encuentro adecuado". Así, al actuar al mismo tiempo, "se evitan molestias y se generan ahorros. Pero de ahorros el PP, tan acostumbrado a los sobrecostes, no entiende. A las pruebas me remito. No se actúa sobre el Paseo de Sant Pere en este momento porque en ese punto no es necesario coordinar del mismo modo la actuación terrestre y la marítima y porque, además, el coste sería difícilmente asumible para el Ayuntamiento". La edil fue dura con los populares acusándoles de utilizar "las instituciones como cortijo, en este caso el BOP. El PP alteano saca pecho de que es un organismo gestionado por su partido. La nota explicativa que se emite desde el Ayuntamiento no reparte culpas, explica una situación que se puede comprobar en el expediente administrativo. No entraré a discutir fechas ni plazos legales pero, ya que tienen tanta influencia en las instituciones que gobiernan, miren por qué a Altea no le toca la lotería como a La Nucía, Mutxamel o Calp... Manipulan el dinero público y nos quieren hacer creer que cada subvención que recibe el Ayuntamiento de Altea de instituciones gobernadas por el PP es un regalo que nos hacen, obviando que están gestionando el dinero de todos, no del PP".



El engaño

Finalmente, Orozco apostilló ayer que el PP "engaña a Altea", desde el momento en que "los populares dicen que el soterramiento del aparcamiento del paseo estaba consensuado... ¿Con quién? ¿Entre ellos? Al señor Ballester se le olvida que las propuestas no son buenas porque sí, porque llevan 15 años dibujadas en un papel o porque las han hecho ellos, sino porque son viables y buenas para el pueblo. Y ese aparcamiento con tintes megalómanos marca Miguel Ortiz, y que sus herederos defienden con vehemencia, sólo lo veríamos en papel, porque ninguna empresa se embarcaría en una construcción de esas características con tan dudosa rentabilidad. A las pruebas nos remitimos". En cuanto a la propuesta del equipo de gobierno para construir un aparcamiento soterrado entre la calle La Roda y el puerto, "va acompañada de un estudio de viabilidad que nos indica, para empezar, que esta propuesta es mucho más ventajosa, tanto por el coste como por el número de plazas que se obtienen. Y esto se enmarca en las actuaciones que prevé el documento de la Estrategia para la regeneración de la fachada litoral. Por lo tanto, forma parte de diferentes actuaciones que se coordinan entre ellas a lo largo de los años para dar soluciones a la hora de recuperar los usos públicos en ese espacio. Además de que se prevé la gestión de aparcamientos en segunda línea".