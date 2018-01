C´s condiciona su apoyo al presupuesto a que se cumplan sus propuestas de 2017

El grupo municipal Ciudadanos (C's) de Benidorm no se sentará a hablar del presupuesto de 2018 hasta que no se cumplan la mayoría de propuestas del contrato que firmaron con el Gobierno local el pasado año para dar su voto de las cuentas municipales. Así lo desvelaron este jueves en una intervención en la que han hecho balance del 2017 y han puesto sobre la mesa las cuestiones de ese documento que no se han cumplido.

Su acuerdo con el PP incluía 28 propuestas de las que, según el portavoz de la formación naranja Rafa Gasent, «se habría cumplido un 50%» por parte del equipo de Gobierno. Entre las que no se han llevado a cabo están cuestiones como la negociación con suma, una ordenanza municipal sobre publicidad o trasladar el Vivero de Empresas al edificio Aquarium II, entre otras.

Así, tanto Gasent como el edil Juan Balastegui indicaron que en ese contrato se estipuló que «al menos había que cumplimentar 25» de esos proyectos, pero que no ha sido así. Por ello, ya han remitido al Gobierno local el documento de nuevo para que lo estudien y les den una explicación sobre por qué no se ha cumplido con ellas. Así reconocieron que algunas no se pueden llevar a cabo «por cuestiones técnicas, económicas o falta de medios».

Por tanto, hasta que no tengan una respuesta por parte del Ejecutivo local no hablarán del presupuesto de 2018: «Hablaremos de este año cuando tengamos arreglado lo de 2017, porque si no, no tiene sentido». Así que de ello «condiciona la posición futura» que tomen sobre las cuentas municipales.

Con todo quisieron dejar claro que «a día de hoy, no hemos puesto sobre la mesa ninguna condición» para aprobar las partidas de este año que empieza, del que «hay que hablar mucho porque estamos presionados por muchas obras e inversiones importantes».

En su balance, C's dio cifras de su actividad política municipal. En 2017, presentaron 23 mociones a pleno, hicieron más de 150 preguntas en comisiones y más de 20 requerimientos o propuestas, algunas de ellas con resultado positivo y se han llevado a cabo.