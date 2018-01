Plantean que la reforma de Mediterráneo incluya la regularización de los retranqueos

Una «oportunidad única» que el gobierno local de Benidorm no puede desaprovechar. El grupo municipal Liberales en el Ayuntamiento de la ciudad exigió ayer al Partido Popular que la reforma de la avenida del Mediterráneo lleve aparejada también una regularización de los retranqueos que pueblan esta importante arteria. La líder de Liberales, Gema Amor, propuso para ello la necesidad de trabajar conjuntamente con los titulares de los comercios de esta avenida para consensuar «la redacción de una ordenanza estética y fiscal, que mejore la imagen de la ciudad, dote de seguridad jurídica a los titulares de los inmuebles» y, además, pueda ser una nueva fuente de ingresos para las arcas públicas.

Como lleva meses contando este diario, el ejecutivo municipal de Toni Pérez quiere que 2018 sea el año de inicio de la reforma de esta gran avenida, que mantiene la misma estética desde hace más de 50 años y en la actualidad se encuentra enormemente deteriorada. Ante este inminente proyecto, Amor reclamó que el Ayuntamiento no puede «cerrar los ojos o mirar hacia otro lado, ya que hay tramos de la citada vía –Mediterráneo– que recuerdan a un zoco, bazar o mercadillo, existiendo locales que presentan un lamentable estado». El motivo principal: los cerramientos ilegales ejecutados por muchos empresarios, que no guardan ningún criterio estético y por los que no tributan ni un euro a la hacienda local.

A juicio de Liberales, «es el momento para dar solución a un problema histórico en la ciudad», una solución que proponen dar mediante la elaboración de una ordenanza piloto, de aplicación inicial en Mediterráneo, pero que después podría extenderse a otras zonas del municipio que también están pobladas de retranqueos. «La avenida del Mediterráneo puede servir de espejo donde mirarse el resto de la ciudad y aprovechar para mejorar paulatinamente la estética de otras zonas» con este mismo tipo de cerramientos.



Plazos

Entre las fórmulas para llevar a cabo la legalización de estas decenas de infracciones urbanísticas, Amor indicó que «se podrían establecer periodos de carencia o plazos para las reformas y mejoras de los negocios, al tiempo que, con la regularización física y fiscal, se acabaría con la inseguridad jurídica con la que viven los comerciantes ante la posible orden de demolición de estas instalaciones».



Aico pide más aparcamiento

Por su parte, la Asociación Independiente de Comerciantes de Benidorm (Aico) también ha reclamado que la remodelación de la avenida del Mediterráneo contemple alternativas de aparcamiento para compensar las plazas que se van a eliminar. El presidente de los comerciantes, Raúl Parra, estimó que la reforma suprimirá entre 200 y 300 plazas de aparcamiento en zona azul «solo en la primera fase». Por eso, piden consensuar con los parkings privados de la zona «precios asequibles» para los compradores.