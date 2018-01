El Sindicato de Enfermería denuncia la falta de enfermeros en las Urgencias del Hospital

Mucha saturación y poco personal. El Sindicato de Enfermería (SATSE) denunció ayer la falta de enfermeros en el servicio de Urgencias del Hospital Comarcal de la Marina Baixa, una carencia histórica pero que, según afirman, se ha hecho todavía más evidente estos días, cuando las Urgencias han vivido una situación de auténtico colapso debido a la epidemia de gripe que registra la provincia.

«La gripe en estos primeros días de invierno, patologías crónicas y muchos pacientes de elevada edad tanto habitantes de la Marina Baixa como turistas, es lo que llena y colapsa tanto el servicio de Urgencias como el Hospital de la Marina Baixa. Pero no siempre hace falta que venga una epidemia de gripe para que se colapse este Hospital», afirmaron ayer desde este sindicato, que además explicaron que «desde hace semanas, los pacientes de Urgencias se están derivando a la Unidad sin ingreso porque no hay camas en el Hospital y tampoco se mantienen en Urgencias, se quedan en ese servicio hasta que les adjudican una cama».

Pese al notable incremento de actividad, que ha desbordado el servicio estos días, desde el SATSE afirman que el servicio de Enfermería en Urgencias tan sólo se ha reforzado en una persona, «cuando ese refuerzo debería ser habitual siempre». No en vano, según sus datos, la plantilla de Enfermería en este departamento es de ocho trabajadores, mientras que la de médicos asciende a once. «Lógicamente, por mucho que corra Enfermería, siempre va a tardar más en atender a los pacientes por ser menos personal», se quejan desde el SATSE. A ello se suma el hecho de que, con la remodelación del servicio, en la actualidad no hay un enfermero para atender a los niños en la sala de Urgencias de Pediatría, como sí existía con anterioridad, lo que hace que los sanitarios deban compartir las urgencias generales y las pediátricas, lo que les obliga a «priorizar» entre adultos y niños para ver «a qué paciente atiende antes» y hace que los profesionales «ya no den más de sí».

Por todo ello, el Sindicato de Enfermería volvió a reivindicar una vez más la necesidad de ampliar la plantilla de enfermeros del centro.