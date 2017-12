Àngela Antón: «A la nueva Reina le deseo que disfrute al máximo»

Àngela Antón cierra hoy domingo su reinado infantil. El acto de presentación y elección de las damas y reinas le hará ceder el testigo a una nueva benidormense. Su sonrisa ha marcado las fiestas de este año desde que fue elegida.

¿Qué destacarías de tu año de reinado?

Pues destacaría muchas cosas, sobre todo los cinco días de las fiestas. El día de la ofrenda me emocioné cuando tuve que decir el verso. En las carrozas me lo pasé muy bien, me encantaron los fuegos artificiales.

¿Qué ha significado para ti ser la máxima representante de las Fiestas de Benidorm?

Un orgullo y una alegría muy grande, además he recibido mucho cariño de todo el mundo y me he sentido siempre muy acompañada.

¿Qué acto ha sido el más emotivo e importante para ti? ¿Con cuál te quedas?

El verso. Ver a todo el mundo mirándome y aplaudiéndome es algo que me emocionó mucho.

Tras pasar un año como Reina, ¿crees que va a cambiar para ti la forma de vivir las Fiestas?

Seguro que sí, ahora que he vivido las fiestas tan de cerca, voy a disfrutar mucho más de todos los actos.

Este domingo es la elección de las nuevas damas y Reinas, ¿qué le dirías a tu sucesora en el cargo? ¿Algún consejo?

Que disfrute de cada uno de los actos que va a vivir a lo largo de todo año, que pasa muy rápido y es una experiencia inolvidable para todos.

¿Qué sientes ahora que tienes que ceder el testigo?

Por un lado, pena. Pero es verdad que he tenido mucha suerte con todas las damas, mi reina mayor y toda la comisión que nos ha acompañado. Hemos sabido aprovechar todos los ratos libres y jugado más que nunca, así que estoy muy contenta. Además, he aprendido muchísimas cosas y he conocido a mucha gente que no voy a olvidar.