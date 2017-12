Los 13 casos que alentaron al resto de afectados

?Hay que tener en cuenta que más de medio centenar de afectados por la urbanización de la subzona C no habrían solicitado la revisión de sus casos, primero ante el Ayuntamiento y luego ante un juez, si de forma previa el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana no hubiera considerado que 13 de los afectados –aquellos que abonaron contribuciones especiales superiores a 18.000 euros– tenían derecho a recuperar lo pagado por desarrollar sus calles. El hecho de que el proyecto de urbanización careciera de cobertura legal fue el fundamento en el que se apoyo la alta sala para llegar a esta conclusión que abriría la puerta a que el resto de afectados, más de 75 vecinos, solicitaran que se volviera a estudiar las liquidaciones giradas.