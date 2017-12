La Escuela Infantil el Tossalet de Benidorm, tres semanas sin calefacción

La Escuela Infantil de El Tossalet, ubicada en La Cala de Benidorm, ha estado casi tres semanas sin calefacción. Así lo ha denunciado hoy el portavoz socialista Rubén Martínez. Al parecer, según explicaron fuentes municipales, la avería se ha producido en la bomba de calor lo que dejó al centro sin este servicio pero los menores, de 0 a 3 años, y profesores se han estado calentando con radiadores eléctricos.

Martínez ha calificado la situación de «muy grave» ya que «no son condiciones aceptables para que niños y niñas de esas edades, de uno a tres años, reciban su formación». añadió. De igual manera, el portavoz socialista ha lamentado que el alcalde y concejal de Educación, Antonio Pérez, «no preste toda la atención necesaria a su Concejalía», provocando con ello que se haya vivido esta situación tan «lamentable e incomprensible». Así añadió que «nadie puede entender cómo el Ayuntamiento ha tardado tanto en solucionar un problema en un servicio público, y más cuando los que están sufriendo las consecuencias son los más pequeños».

Por su parte, el alcalde Toni Pérez ha aclarado que la avería detectada en la bomba de calor «no ha dejado sin calefacción al centro durante tres semanas, ya que desde el primer momento se pusieron en marcha los calefactores eléctricos de los que dispone la escoleta y cuyo uso está previsto en caso de fallo del sistema central».



La única anomalía se produjo durante el fin de semana, cuando los radiadores dejaron de estar en funcionamiento, provocando que a primera hora de la mañana del lunes las dependencias del centro no estuvieran caldeadas. Esta incidencia sucedió coincidiendo con la bajada drástica de las temperaturas, y se fue corrigiendo a lo largo del día.



Durante toda la jornada de ayer y hoy las estufas han estado en funcionamiento. Además, esta mañana personal municipal «ha puesto en marcha de forma manual» la calefacción central a la espera de que la empresa fabricante del aparato solucione la avería, que no se ha podido resolver desde los servicios técnicos del Ayuntamiento. Según los técnicos, esta avería hace que el sistema de calefacción central «no proporcione el calor adecuado», de ahí que se haya sustituido con radiadores.



Según han trasladado desde el centro, las dependencias de la escuela infantil «se encuentran a la temperatura adecuada para el desarrollo de sus actividades». En cualquier caso, el alcalde ha pedido «disculpas al alumnado, a sus familias y a los docentes por si en algún momento la situación de confort en las aulas no ha sido la que todos hubiéramos deseado», y ha remarcado que «desde el Ayuntamiento hemos insistido al servicio oficial del fabricante para que dé prioridad a la resolución de esta avería».