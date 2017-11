Mojiteros a la carrera en Desfile del Humor de Benidorm

La peña Paparinell gana el primer premio por su parodia de las peleas entre cuberos y Policía.

Hubo tema estrella y, además, la peña Paparinell, que se alzó con el primer premio, dedicó su parodia «Mediterráneo Park» al mismo. La venta ilegal de cócteles alcohólicos en las playas de Benidorm fue el problema local del que más abusaron los festeros de la ciudad turística para montar las actuaciones que ofrecieron durante el Desfile del Humor, que tuvo lugar durante la tarde de ayer. Un pasacalles que este año recorrió las vías más céntricas de la localidad a la carrera por la supresión de las paradas estipuladas que hasta ahora se hacían en el recorrido, en el que finalmente participaron 12 peñas, una menos de las previstas.

Cabe recordar que la decisión de eliminar las escenificaciones estáticas fue tomada de forma unilateral por la Associació de Penyes con el fin de que el desfile fuera más dinámico y durara menos tiempo. Un objetivo que cumplieron a costa de acelerar el espectáculo hasta el punto de que en el tramo inicial del recorrido el público se quedó sin ver algunas parodias. Algo que despertó cierto enfado entre parte del público asistente.

Pese a ello, a la altura de la tribuna de autoridades y mayorales, las peñas ralentizaron su representación para hacer un guiño al alcalde, el popular Toni Pérez, el presidente de la Associació de Penyes, Mariano Nájera, o el presidente de la Comissió de Festes, Antonio Vicente Fuster, quienes entre otros seguían desde la grada dispuesta en el cruce entre la Calle Martínez Alejos y Gambo el Desfile del Humor, que también hizo un repaso por otros temas de actualidad local, nacional e, incluso internacional.

Así, la peña Els Coeters que logró el segundo premio centró toda su parodia en el teleférico que planea sobre el parque natural de Serra Gelada. Aunque la crisis catalana o el blanqueo de dinero de las sociedades «off shore» también se colaron en el Desfile del Humor pese a ser temas de índole nacional o internacional de la mano de los peñistas de L'Espadenya –que se llevaron el cuarto premio– y de El Teuladí –que se alzó con el tercer galardón–, respectivamente.

Críticas de ámbito local

La problemática de la venta ilegal de bebidas alcohólicas en las playas de Benidorm y la creciente tensión entre los que comercializan estos cócteles, conocidos como «cuberos» o «mojiteros», y la Policía, que llegó a provocar un fuerte enfrentamiento entre ambos «bandos» este verano, fue el tema más recurrente. De hecho, los peñistas de Paparinell, entre los que se encuentra el portavoz del gobierno local, el popular José Ramón González de Zárate, eligieron este episodio como parodia de su espectáculo. La nota más cómica del Desfile del Humor la puso precisamente el edil del PP cuando, disfrazado de «cubero», se acercó al alcalde de Benidorm para ofrecerle un mojito.

También los peñistas de Els Coeters hicieron alusión a la problemática de los mojiteros incluyéndoles dentro de una de las cabinas del teleférico que recrearon durante su parodia. Asimismo, los festeros de I si no, mos enredem, ganadores del sexto premio, también representaron a un cubero durante su espectáculo «Cazafantas» o los peñistas de La Creilla y El Sambori que también se acordaron de esta problemática en su parodia «Desfilando que es gerundio».

No obstante, muchos más temas de la actualidad local se colaron en el Desfile del Humor. Así, los peñistas de Sense Res centraron su parodia «Badenes» en los baches que se han ido instalado en casi todas las calles de Benidorm para reducir la velocidad. Por su parte, los festeros de Samaruc hicieron un repaso al panorama político municipal con su «Había una vez un circo», donde los concejales eran payasos rebautizados como Toneti (Toni Pérez), Joserreti (José Ramón González de Zárate), Bigorreti (Josep Bigorra), Bigotón (Juan García), Artureti (Arturo Cabrillo) o Leopoldín el payaso triste (el edil de no adscrito). Esta escenificación se llevó el quinto premio.

Un premio aún más especial

El primer premio del Desfile del Humor, dotado con 1.200 euros, que este año recayó en los festeros de Paparinell siempre ha llevado el nombre del peñista José Manuel Galiana a modo de homenaje póstumo. Un tributo que este año cobró un sentido más especial ya que su hija, Anna Galiana, es la Reina de las Fiestas.



Peña Paparinell, 1er premio, con la parodia titulada «Mediterráneo Park»

La peña Paparinell se alzó con el primer premio del Desfile del Humor con una crítica al problema entre los cuberos y la Policía por la venta ilegal de bebidas en la playa. Para ella eligió la canción de Pikotaro de «Pen Pineapple Apple Pen» para hacerle una adaptación a Benidorm en la que aparecían los mojiteros y mujeres vestidas de agentes. La canción decía: «I have a pen. I have a papel. Multa» por las sanciones que se les pusieron. Por su parte, las policías contestaban «I have a porra. Te voy a dar».

Peña Els Coeters, 2º premio con una crítica llamada «El Telefèric»

Els Coeters y su «Telefèric» dedicaron su crítica hacia el proyecto que tiene el empresario Antonio Puchades para el parque natural de la Serra Gelada con la canción de «El chiringuito». En la voz en off decía: «en las calles de Benidorm ya no caben más carriles bici ni más chusma. Así que la solución está en el aire». Además sonaba un «pensat per les Puchades, pero no per les baixades» («pensado para las subidas pero no para las bajadas)», en alusión al apellido del promotor.

Peña El Teuladí, 3er premio con «Balancines y muchos enanitos»

La peña El Teuladí se acordó de Blancanieves y los Pitufos pero versionados como «Blanquea bienes y los enanitos». Su crítica fue hacia las sociedades «Off-shore». Los enanitos iban con Blancanieves al ritmo de «Hi Ho Hi Ho» pero con una letra especial: «Off shore, off shore».

Peña L´Espardenya, 4º premio con «El poder del sobre»

La peña L´Espadenya hizo su desfile sobre el referéndum del 1-0 bajo el lema: «la banda de Puigdemont. A catalunya vota les vegades que vullgues». Con la canción de «Mambo» los protagonistas bailaban con caretas blancas y urnas y sobres colgados del cuello. Todo ello denominado «El poder del sobre».

Peña Samaruc, 5º premio con la parodia «Había una vez un circo»

La peña Samaruc montó un auténtico circo hablando de concejales de Benidorm como si fueran payasos llamados «Toneti, Joserreti, Bigorreti, Bigotón, Artureti y Leopoldín el payaso triste». También, con una domadora, sacaron a los personajes de Donald Trump y el coreano Kim Jong-un; y como malabaristas a Mariano Rajoy y Carles Puigdemont.

Peña I si no, mos enredem, 6º premio con «Ghosbusters»

La peña I si no, mos enredem eligió la sintonía de «Ghosbusters», los «Cazafantas», para colocar a personajes políticos de Benidorm y de España para ser cazados. Entre ellos, Leonel Messi, Cristiano Ronaldo, Carles Puigdemont, Mariano Rajoy, Oriol Junqueras y algunos de los concejales.

Peña El Parotet, con la parodia «Quejas vecinales 2.0»

El grupo que existe en una red social dedicado a Benidorm que tiene el nombre de «Quejas Vecinales 2.0» fue el protagonista en el desfile de la peña El Parotet. Dos mujeres salían de los balcones con móvil en mano comentando todas las quejas que se colocan en este grupo de Facebook.

Peña Sense Res, con una crítica denominada «Badenes»

La peña Sense Res eligió los badenes que se han instalado en Benidorm en casi todas las calles para centrar su crítica. Subidos en coches hechos de cartón o autobuses con las suspensiones rotas, resaltaron el hecho de cómo saltan los vehículos cada vez que se topan con un baden.

Peña La Castanya, con «El xirimiter de Benidorm»

La peña La Castanya eligió el tema de «El xirimiter de Benidorm» para su desfile del humor. Entre los protagonistas, Mariano Rajoy, Carles Puigdemont, Pablo Iglesias o Toni Pérez y Antonio Puchades, en tono más local, iban vestidos como ratoncitos que seguían al «xirimiter» como en el «Flautista de Hamelin».

Peña Anem Sobrats, con «Penyes al carrer-penya ambulante»

La peña Anem Sobrats eligió el tema de lo caro que está alquilar un local para las Fiestas Mayores Patronales de Benidorm, sobre todo, si se quiere en el centro. Con carros montados con barras su crítica llevaba el nombre de «Penyes al carrer-penya ambulante».

Peña Andandaras, con «El Imserso y el reguetón»

La peña Andandarás simuló el vídeo que se hizo viral de un anciano bailando reggeton y le pusieron el título «El imserso y el reggeton» para hacerlo más benidormense con frases como «El taca taca en Benidorm» o «La capital de la fiesta se llama Benidorm».

Peña La Creïlla-El Sambori, con «Desfilando que es gerundio»

La peña La Creïlla y El Sambori salieron juntos en el Desfile del Humor con una crítica denominada «Desfilando que es gerundio» en el que han salido varios temas como el problema en Cataluña, y otros más locales como las Fiestas Mayores Patronales o el carril bici.