El baile se adueña de l´Aigüera

Musicales, bailes, canciones y algunas actuaciones humorísticas. Los «playbacks» de adultos se celebraron el sábado por la noche en el parque de l'Aigüera de Benidorm con la participación de cinco peñas de las que Ni Pa Tu Ni Pa Mi ganó el primer premio. Este año, tras cambiar las bases l'Associació de Penyes, las actuaciones de algunos participantes dieron un giro a lo que se veía los últimos años y desplegaron el tono humorístico cambiando letras de canciones para hablar del municipio y las fiestas.

Ni Tu Ni Pa Mi fueron los vencedores y se llevaron los 1.200 euros del primer premio. Se subieron al escenario para escenificar el musical «The Jole», el agujero, lo que fue una adaptación del original «The Hole» que estuvo en Benidorm este verano. La interpretación adaptó el texto a cosas benidormenses y relacionadas con las fiestas. Hubo baile y música con la canción de «Are you gonna be my girl» y los personajes de este musical de burlesque.

La peña El Parotet ganó el segundo premio con «Me lo dices o me lo cuentas». La actuación consistió en un «mix» de temas a los que les habían cambiado la letra para acoplarlas a cuestiones de las fiestas de Benidorm. Comenzaron imitando a Bruno Mars pero cantando «Buscando un local»; le siguió un imitador de Enrique Iglesias para terminar con una versión de «Despacito» llamada «Tos juntitos» cantada por un peculiar Luis Fonsi. Todo ello con Benidorm de fondo y un grupo de bailarinas.

Los últimos en salir al escenario pero que se alzaron con el tercer premio fueron dos peñas en una: Tot previst + Ompli el got. La actuación comenzó con un baile galáctico con trajes espaciales. Tras una introducción, el ambiente cambió para recrear la canción «Alfa's Paradise». El espectáculo acabó con un final con luces de colores.

La peña El Tossal se llevó el cuarto premio por su recreación del desfile de «Victoria's Secret». Los hombres imitaron la actuación en directo de Bruno Mars en este desfile mientras que las mujeres de la peña desfilaron simulando a las modelos de este evento de lencería pero que los peñistas renombraron como «The Tossal Secret Fashion Show».

Los primeros en salir al escenario fueron los miembros de la peña Sense Res que ganaron el quinto premio. Los participantes hicieron un popurrí de grandes éxitos de Boney M.

Para terminar, la Reina y las damas de las Fiestas Mayores Patronales de Benidorm quisieron también desplegar su desparpajo en el escenario. Su actuación, que no entraba a concurso, comenzó con la canción de «My Girl» y ellas vestidas de los años 50. Unos marineros las acompañaron para bailar entre todos una animada canción. Para finalizar, las protagonistas acabaron vestidas de marineras.

Tras conocerse los premios de los «playbacks» también se dio el nombre del vencedor de la gyncana. La peña Ni Pa Tu Ni Pa Mi repitió galardón en esta carrera de pruebas y serán los organizadores de la edición de 2018. La velada estuvo amenizada por Los 40 Principales que fueron los encargados de poner música al resto de la noche.