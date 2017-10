Los Verdes exige a su edil en Benidorm que entregue el acta de concejal

La dirección a nivel autonómica de Los Verdes se ha pronunciado sobre la situación de su concejal en Benidorm, Juan García, tras anunciar que había abandonado el partido para afiliarse a Contigo Somos Democracia. Desde la formación ecologista han sido claros: «tiene que dejar el acta de concejal y que corra la lista» de candidatos con la que se presentaron a las elecciones municipales de 2015 en coalición con Compromís.

Así de rotundo se mostró el portavoz de Los Verdes País Valencià, Joan Francesc Peris, quien explicó que la dirección del partido «está pendiente» de que ocurra esta circuns tancia. Y es que, para el partido ecologista, «es lo que debe hacer» Juan García después de que este pasado jueves anunciara que había presentado su renuncia y que, además, se había afiliado al nuevo partido Contigo Somos Democracia. «Sería lógico y honesto que lo hiciera», alegó.

En cuanto a esa renuncia a pertenecer a las filas del partido ecologista a nivel autonómico, el portavoz explicó que fue el partido el que «le dijo que se tenía que ir» porque había participado en actos de Contigo cuando aún era una plataforma ciudadana. Es por ello, que el edil verde en Benidorm presentó por escrito su renuncia como explicó este jueves.

«Contigo está a las antípodas de nuestros planteamientos. En absoluto compartimos lo que ellos defienden», afirmó Peris. Por ello «le dijimos que no podía estar en los dos sitios».

Paso a no adscrito



Pero su renuncia a nivel autonómico no ha tenido traducción a nivel local. Es decir, García sigue en su puesto y formando parte del grupo municipal que creó con Compromís al ser elegidos en coalición. Él mismo explicaba que no tenía porqué convertirse en no adscrito, sin embargo, la Ley de Bases de Régimen Local no dice lo mismo.

Según explicaron a este diario técnicos del área de Secretaría, el articulado recoge que cuando un concejal abandona o es expulsado de la formación por la que fue elegido en las elecciones, pasará a ser no adscrito. En el caso del regidor verde, esto ocurrirá cuando se comunique al pleno la renuncia a sus siglas.

El portavoz de Los Verdes avanzó que la dirección del partido tiene pendiente una reunión para tratar este tema y poder dar traslado al Ayuntamiento de la nueva situación de García. En cuanto esto pase, tendrá que dejar su actual grupo municipal y pasar a ocupar un sitio junto al también concejal no adscrito Leopoldo Bernabeu, con quien comparte nuevo partido, el de Contigo. De hecho, la afinidad entre ambos está creciendo en las últimas semanas y han llegado a votar en el mismo sentido algunas cuestiones tratadas en órganos municipales.

Mientras, el portavoz de Compromís, Josep Bigorra, con quien García comparte coalición y despacho, se reafirmó ayer es sus palabras dichas el jueves tras conocer la nueva situación política del edil verde: «Tiene que dejar el acta e irse a su casa. Que deje el grupo municipal». Así que habrá que esperar a ver qué decisión toma.