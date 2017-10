El PSOE y Compromís piden romper el contrato para la Plaza de la Navidad

Los grupos del PSOE y Compromís han solicitado al gobierno de Benidorm que no prorrogue el contrato que firmó el año pasado con una empresa para el montaje de la Plaza de Navidad después de los incidentes que, a su juicio, se registraron el ejercicio anterior. Así, los representantes de ambas formaciones han exigido hoy al gobierno local, compuesto por PP y CBM, que se saque de nuevo a licitación el montaje y explotación de esta infraestructura, dadas las numerosas deficiencias del proyecto que se llevó la concesión, a los incumplimientos del pliego de condiciones, y a que, además, el adjudicatario no ha solicitado la prórroga del contrato.



Cabe recordar que el contrato actual de la Plaza de Navidad de Benidorm fue adjudicado por 20.000 euros por un año, prorrogable otros dos, para que la empresa instalara en la plaza del Ayuntamiento una feria, juegos hinchables, música y una pista de hielo.

Los socialistas ya denunciaron en diciembre del año pasado, las importantes deficiencias detectadas en el proyecto presentado por la empresa adjudicataria de la explotación. "Un proyecto lleno de deficiencias tales como que el Ingeniero firmante queda a disposición del Excmo. Ayuntamiento de El Campello, se indicaba que en caso de emergencia la coordinación la llevará la Agrupación local de voluntarios de Protección Civil de l´Alfàs del Pi, o que se visitaron las instalaciones en el mes de junio cuando el montaje finalizó en el mes de diciembre", apuntaron desde la formación local.

El portavoz socialista, Rubén Martínez, ha criticado que a pesar de todas las incongruencias existentes en la propuesta presentada por la concesionaria de la explotación, "esta obtuvo el contrato por su mejor puntuación en el proyecto organizativo frente a otras ofertas con mayor valoración económica". "Hay motivos más que suficientes para que el Ayuntamiento vuelve a sacar a concurso la Plaza de la Navidad. No solo ya por la chapuza de proyecto que presentó la empresa, sino por los manifiestos incumplimientos del contrato", ha sentenciado.



Por su parte, el concejal de Compromís y portavoz del grupo municipal, Josep Bigorra, ha solicitado la nueva licitación para que se incorporen gastos que no se han tenido en cuenta, como los referidos en la energía eléctrica. En ese caso, Bigorra ha recordado que, tras solicitar a los técnicos informes sobre el gasto de luz de la pista de hielo, "concluimos que los 51.451,70 kWh que ingeniería informó como tal, suponen aproximadamente 7.000 euros que pagamos todos los y las benidormenses y deberían de ser asumidos por la empresa que se adjudique la explotación de la plaza de Navidad; por eso pedimos una nueva licitación". No hay que olvidar que el pliego de condiciones señala que los gastos derivados por la explotación de la plaza serán financiados única y exclusivamente por la empresa adjudicataria. Esa cláusula es en la que se basa el portavoz de Compromís LV para reclamar la nueva licitación porque dichos gastos no han sido sufragados por la empresa actual.