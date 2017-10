Podemos desoye las voces críticas y prosigue con su hoja de ruta para crear una tasa turística

Oídos sordos a las críticas. Podemos ha decidido proseguir con su hoja de ruta para implantar una tasa que grave las pernoctaciones en la Comunidad –como ya se aplica en Cataluña o Baleares– a pesar del rechazo claro y rotundo que manifestaron los componentes del principal órgano turístico de la Generalitat –el Consell Turistic– tras el encuentro celebrado el pasado jueves. Así las cosas, el diputado autonómico de la formación morada David Torres cumplió ayer con la agenda prevista ligada a este tributo y, por ello, se desplazó hasta Benidorm para reunirse con la patronal del alquiler turístico de la Costa Blanca (Aptur) para convencerles de los beneficios de la tasa, al igual que hiciera semanas atrás con Hosbec. Un propósito que, al igual que con los hoteleros, el parlamentario podemita no logró aunque, por otra parte, tampoco parece que esa negativa sea una traba para poner en marcha la medida al igual que tampoco lo fue el rechazo del Consell Turistic. «No nos sorprendió. Ya sabíamos lo que pensaba el sector y no deja de ser un órgano asesor», zanjó Torres, quien descartó ayer, a preguntas de este periódico, replantear la medida que ya tienen bastante «definida».

De hecho, tras el encuentro, que se prolongó durante algo más de una hora y que tuvo lugar en la sede de Aptur en Benidorm según pudo saber este periódico, el parlamentario de Podemos David Torres admitió «entender las razones» esgrimidas por el presidente de la asociación empresarial del alquiler turístico, Miguel Ángel Sotillos, pero aclaró que no «están de acuerdo». «No creemos que se vaya a elevar la presión fiscal sobre los empresarios», indicó Torres, en alusión a los argumentos defendidos por la patronal de los apartamentos vacacionales.

Por ende, la formación morada no desiste y sigue con su empeño de aplicar el citado impuesto después de que hace unas semanas en el debate de Política General en las Cortes Valencianas, se realizara el mandato de Podemos, con los votos a favor de Compromís, de instar al parlamento autonómico a implantar una tasa turística en la Comunidad.

Este hipotético impuesto afectará de pleno al alquiler turístico, un sector que ha sufrido en primera persona las consecuencias del intrusismo y la oferta no reglada. «Nos estamos peleando por 20 céntimos entre nosotros para no perder clientes y ahora llegan y pretenden que apliquemos una subida de 2 euros. No hay margen de maniobra», afirmó ayer Sotillos, quien recalcó que, al igual que la principal patronal del sector en la Comunidad, Hosbec, el caladero de ingresos está en la oferta sumergida. «Nos parece inaceptable que tengamos que pagar los mismos de siempre», criticó el líder de Aptur, quien además vaticinó que además de afectar a las cuentas de sus asociados también incrementará el volumen de trabajo administrativo de los mismos ya que tendrán que llevar a cabo un trámite más cada cierto tiempo.



Recaudadores y perjudicados

Cabe destacar que aunque todo está en el aire desde Podemos ya adelantaron ayer a la patronal del alquiler turístico que su intención es que sean los responsables de los alojamientos los encargados de recaudar este impuesto. «Aún no saben cada cuánto tiempo, si una vez al trimestre o al semestre, pero deberemos rendir cuentas ante el Consell por la tasa», relató ayer Sotillos con indignación.

Así, el líder de Aptur afirmó que en el caso de los alquileres turísticos la tasa hará un daño mayor que a los hoteles. «Aquí no cobramos por persona y día, sino por establecimiento. Si cada vez que entre una persona tengo que poner un suplemento nos vamos a quedar sin clientes», aseguró Miguel Ángel Sotillos.



Defensa de la medida

Una visión que choca de pleno con la que ofrece David Torres quien aseguró más tarde, a preguntas de este diario, que «no creemos que los turistas vayan a dejar de venir». En lo relativo a la oferta sumergida y su falta de control, Torres fue contundente y zanjó el debate. «Todos pagamos impuestos y no dejamos de pagarlos porque otros defrauden».



Ronda de contactos

En esa misma línea, el parlamentario autonómico de Podemos explicó que los trabajadores y los vecinos también tienen mucho que decir sobre esta tasa. Así, recordó que CC OO o colectivos como las «kellys» –camareras de piso– de los hoteles ya se han posicionado a favor del impuesto. Torres también prevé reunirse con vecinos porque «si el empresario pone su dinero, el residente pone su ciudad al turismo». Unas palabras que rechazó Sotillos. «Nosotros deberíamos decidir sobre ese dinero, que para eso lo generamos», sentenció.