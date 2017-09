Más de un centenar de profesionales se dan cita en el I Encuentro Nacional de Mediación de Benidorm

Más de un centenar de personas procedentes de ayuntamientos, universidades, colegios profesionales o empresarios han asistido hoy a la primera edición del Encuentro Nacional de Mediación de Benidorm. Una jornada organizada por Suma con el fin de analizar las ventajas de la mediación en la resolución de conflictos en las administraciones públicas así como en los empresas.

Así, el director de Suma, Manuel Bonilla, ha destacado al inicio del evento la importancia de la mediación como forma de innovación a la hora de resolver conflictos de manera mucho más eficiente. De hecho, los expertos consideran que el uso de esta fórmula alternativa podría llegar a reducir un 60% la judicialización de estos conflictos con el consiguiente ahorro que provocaría en el sistema judicial español, muy saturado hasta ahora, como han reconocido los ponentes.

Entre ellos se encontraba el magistrado alicantino Vicente Magro quien ha hecho una firma defensa de la mediación al recalcar la necesidad de hacer uso de los mediadores para "Mediación es preguntarnos en qué hemos fallado, en qué no hemos tenido razón, en qué tiene razón la otra parte y ver cómo podemos hacer para resolver el conflicto. Pero, para ello, necesitamos un mediador, alguien con liderazgo que siente a las partes para analizar los distintos puntos de vista y negociar las posibles soluciones", ha añadido.

Magro, que ha incidido en el tiempo, el dinero y la productividad que se pierde con el conflicto y la confrontación, ha destacado que "necesitamos que nos abran los ojos en la política, en la empresa y la administración y que nos quiten el orgullo de que tenemos la razón. El orgullo de la razón impide la mediación".

No obstante, pese a todas sus ventajas, la mediación en España "todavía sigue siendo una gran desconocida". Así lo ha puesto de manifiesto el ex coordinador de la Unidad de Derecho Concursal, Arbitraje y Mediación del Ministerio de Justicia y actualmente subdirector de Normativas de la Marina Mercante, Julio Fuentes, quien ha señalado que "las empresas se deterioran por conflictos que pueden evitarse con la mediación, una fórmula más eficiente que tiene menores gastos que un arbitraje o un litigio". De igual manera, ha añadido, "la Administración tiene que dar una vuelta a la forma en la que está trabajando a la hora de gestionar sus recursos y expedientes para no llegar a colapsarse e incurrir en gastos que podrían evitarse". A este respecto, ha apostado por impulsar instituciones profesionales de mediación, ya que en su opinión "sería un error que las organizaciones quisieran dotarse de servicios propios de mediación".

En este sentido, el abogado y miembro de la Junta de Gobierno del ICALI Miguel Ángel Martínez, ha puesto sobre la mesa la profesionalización del mediador, como figura formada, especializada y responsable de "estudiar a fondo el conflicto, sentar a las partes y aportar las soluciones alternativas al litigio".

Centrándose en mayor medida en las administraciones públicas, el titular del Bufete G. Iturmedi y Asociados, Gonzalo Iturmendi, ha destacado que la "falta de cultura de la mediación deriva en un agravamiento de los conflictos a todos los niveles", lo que va directamente en contra de su mandato de "ser más eficientes y ofrecer servicios de más calidad a los ciudadanos". "La mediación es Justicia, que no judicialización", ha apuntado.