Ferran Adrià reivindica en Benidorm más formación para los trabajadores de la hostelería

"Somos el sector más potente de España y no hay becas ni escuelas de nivel para formar a nuestro personal". Ferran Adrià ha reivindicado esta mañana en Benidorm más y mejor formación para los trabajadores de la hostelería y el turismo durante una charla ofrecida en la ciudad dentro del encuentro FOCUS Pyme Marina Baixa, que se ha celebrado coincidiendo con la conmemoración del Día Mundial del Turismo.

La conferencia, que ha llenado hasta los topes el salón de actos municipal, tenía como fin presentar la guía "Mise en place", editada conjuntamente entre la Fundación El Bulli y Caixabank, y en la que se aportan nociones para poder gestionar con éxito un restaurante, con todos los pasos que hay que seguir desde el día en que uno decide poner en marcha el negocio a cuando éste funciona a pleno rendimiento: estudios de negocio, trámites y requisitos legales, análisis de la competencia, recursos humanos y plan de marketing, elaboración de la carta, y otros muchos aspectos.

Antes de la conferencia, en un encuentro con periodistas, el afamado concinero ha puesto en valor el peso y la calidad de la gastronomía que se hace en nuestro país y del peso que la misma tiene en España: "La hotelería, la restauración y la industria de la alimentación representan más del 25% del PIB pero, sin embargo, no se le da la importancia que debería tener en muchos niveles", tras lo cual ha abogado por "tomar conciencia de que nuestra misión es ser más fuertes en lo que ya somos fuertes. No podemos competir con otros países en investigación aeronáutica, pero sí en hostelería, gastronomía y turismo... Pues hagámoslo", ha afirmado.

Además de al sector en su conjunto, Adrià también ha destacado el papel de quienes trabajan en este sector y la importancia de que quienes ya gestionan negocios le hablen claro a los que se disponen a emprender: "Cuando uno va a abrir un restaurante, pocos se atreven a decir lo duro que es trabajar un sábado y un domingo todos los sábados y domingos, mañana y noche. Y eso hay que explicarlo para que la gente que se mete en este sector lo sepa. Vivimos en un mundo que está montado para las familias que tienen niños que van a la escuela de lunes a viernes y el fin de semana lo tienen libre para hacer cosas; así que para los tenemos un restaurante, este mundo que está montado al revés y aún así, sobrevivimos".

Bajo el lema "Innovar es buscarse la vida", el chef ha dejado claro que el mejor consejo que podría darle a un emprendedor es que, antes de meterse en esta aventura, "pregunte a alguien que esté haciendo lo mismo y al que le vayan bien las cosas" y ha recordado la filosofía que tanto él como sus socios infundieron al equipo de El Bulli: "Si hubiésemos estado allí para ganar dinero, no habría funcionado. Era una pasión, un sueño,... Al principio trabajábamos de 9 de la mañana a 2 de la madrugada, con una hora para descansar, y éramos felices. Pero es que quien monta un negocio, sobre todo si es un restaurante de vanguardia, no puede tener como único objetivo hacerse rico, sino hacer algo que no hace nadie más para ser único".