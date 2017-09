"Muñecas" una webserie LGTBI ganadora del III Festival Fidewà de l´Alfàs del Pi

"Muñecas", una webserie por la diversidad, que va por la segunda temporada y ha dado la vuelta al mundo con más de dos millones de reproducciones, se ha alzado con el primer premio del Festival Internacional de Webseries de l´Alfàs del Pi, dotado con 1.000 euros, y los dos cucharones entrelazados, emblema del Festival Fidewà, obra del artista valenciano Quico Torres.

La Gala de Clausura del Festival Fidewà, con guión y dirección de Javier Espinosa, ha transformado el auditorio de la Casa de Cultura de l´Alfàs del Pi en una boda donde Laura Martí, Paula Dalli, Álvaro Checa y Sergio Recio han interactuado con el público, en un vodevil donde se han intercalado los números musicales con la entrega de premios, para finalmente celebrar la fiesta todos, en la explanada de la Casa de Cultura, degustando una fideua, el plato que impregna por todos los costados este certamen.

En tan solo tres años de vida, el Festival Fidewà de l´Alfàs del Pi se ha ganado el reconocimiento del público, que ha seguido con interés todas las actividades programadas, con la ayuda inestimable de profesionales del sector, que han apoyado la iniciativa del Ayuntamiento de l´Alfàs desde el primer momento, ha significado y agradecido el alcalde, Vicente Arques, al término de la Gala de Clausura. Tras felicitar a todos los participantes, ha reiterado el compromiso de seguir colaborando desde la administración a generar oportunidades para un sector en expansión.

Si "Muñecas" se ha convertido en la mejor webserie del III Festival Fidewà de l´Alfàs del Pi, no ha sido la única triunfadora de la noche. El segundo y tercer premio, dotados con 500 y 250 euros respectivamente, han sido para "Entertainment", una webserie dirigida por David Sáinz, sobre la vida de su propia oficina, a medio camino entre la ficción y el falso documental, y "La Supercafetera" toda una veterana cuya trama gira en torno a una cafetera mágica.

El premio a la mejor webserie internacional, provisto de 500 euros, ha recaído en "Zero" una historia de ciencia ficción producida por Ridley Scott y Michael Fassbender. Su director, el español David Victori también ha conseguido hacerse con el premio Fidewà a la mejor dirección.

El Festival Fidewà de l´Alfàs incentiva la producción autonómica con el premio dotado con 500 euros a la mejor webserie de la Comunidad Valenciana, otorgado a "Road To Andaloser" y apuesta por las novedades, este año ha incluido webseries en construcción, premiando con otros 500 euros "Polis Corruptos".

El público también ha votado a su mejor webserie "Pésame Street" que también ha obtenido 500 euros.

Uno de los pioneros de la ficción en internet, Rubén Ontiveros, ha recibido el Premio Honorífico del III Festival Fidewà de l´Alfàs. El creador de "Qué Vida Tan Triste", guionista de programas de humor televisivos, que empezó su trayectoria en 2005, cuando decidió colgar en una nueva plataforma llamada YouTube los videos que grababa con sus amigos.

Virginia Rodríguez, una de las protagonistas de la galardonada "Muñecas" , ha sido distinguida con el premio a la mejor actriz, por su papel en la webserie. Fidewà también ha reconocido como mejor actor de esta tercera edición a Héctor Carballo por su papel en "La Supercafetera" y al mejor guión de Hilario Abad y José Luis Bustillo por "Caniville".

En la sección no oficial, y en reconocimiento al esfuerzo de personalidades del entorno audiovisual, se ha hecho Mención al Mejor Contenido Online a la webserie "Caniville" y Mención Especial a la Mejor Campaña Social Media para "La Supercafetera".

De las 150 webseries presentadas a concurso, solo 16 eran seleccionadas para competir por los distintos premios de la sección oficial: 'La supercafetera', 'Entertainment', 'Caniville', 'Prevenidos', 'Pésame Street' y 'Muñecas'. En categoría internacional han sido seleccionadas 'Psicosomática', 'Zero', 'Memoria digital', 'Che Peruano' y 'Jezabel'. En cuanto a las webseries autonómicas que compiten en la sección oficial se encuentran 'Beto', 'Road to Andaloser' y 'Kofi'. Por último, hay dos proyectos seleccionados para la categoría 'Webseries en construcción', la novedad que presenta el festival Fidewà en esta tercera edición. Se trata de 'Burn Barcelona' y 'Polis corruptos'.

Los miembros del jurado no lo han tenido fácil. Destacar que todos ellos son especialistas del entorno audiovisual, ficción y nuevos formatos: el productor valenciano Kiko Martínez , el periodista y escritor Maxim Huerta, el también periodista, presentador y reportero de televisión Fernando González "Gonzo"; el cineasta alfasino Juan Luis Iborra, con una amplia trayectoria en guión y dirección de cine, televisión y teatro, la actriz María Albiñana, con mucha presencia en el sector de las webseries, Paula Hernández creadora de Enawebseriada, el portal de referencia del mundo de las webseries y la ficción para Internet, el actor Pol Monen y Jose Alberto Fernández subdirector de Contenidos y Transmedia de RTVE Digital.