Sin punto de información turística en la estación de autobuses de Benidorm

Una puerta de entrada a Benidorm que carece de punto de información turística. La estación de autobuses de la ciudad de los rascacielos está fuera de servicio según el gobierno local desde hace dos años aunque desde Cs aseguran que el cierre definitivo se echó hace unas semanas porque hasta ahora seguía abierta pero sin personal municipal de Turismo. Así, eran los propios empleados de la terminal los que "mantenían" este punto de información en el que tan sólo se podían facilitar datos sobre los trayectos.

"El alcalde, que es también concejal de Turismo, no ha sabido dar una explicación al cierre de la oficina de turismo de la estación de autobuses. Como viene siendo habitual ha dado la callada por respuesta cuando le pregunté en las últimas comisiones sobre el cierre de esta oficina que utilizaban miles de viajeros", ha explicado el concejal de Cs Juan Balastegui quien ha añadido que "tras haber utilizado este servicio hasta hace poco tiempo, esta semana me he encontrado la oficina desmantelada, con una trabajadora de la estación enviando a los turistas a la oficina de turismo del centro de Benidorm, o invitándoles a informarse únicamente con el sistema de información turística 24h de una plataforma digital".

Esta oficina se abrió en 2009, con una subvención de la Consellería, y tras hacerse un estudio que auguraba un elevado número de usuarios, dadas las previsiones de afluencia de la estación, que superaban el millón y medio de personas, como informó el entonces concejal de Turismo y hoy asesor de Turismo del alcalde, Sebastián Fernandez.

Al respecto, Balastegui ha incidido en que "si era tan importante y ha estado dando un buen servicio, no se entiende la cara de póker del alcalde y todo el equipo de gobierno sobre el cierre de esta dependencia que ofrecía mapas y folletos relativos a las actividades de ocio y tiempo libre que ofrece la ciudad, junto a información complementaria relativa a la Comunidad Valenciana y toda su oferta turística, dado que pertenecía a la red de Tourist Info". Por último, el edil de Cs ha indicado que a día de hoy la oficina todavía figura como operativa en la web municipal de Turismo así como en el portal oficial de turismo de España.

Por su parte, el portavoz del gobierno local, el popular José Ramón González de Zárate, ha incidido en que esta oficina no registraba un elevado número de consultas de turistas y que de ahí que en 2015 se decidiera mandar al personal suscrito a este punto de información a otros de la ciudad que sí cuentan con mayor tráfico de viajeros.

Asimismo, el edil popular ha explicado que la intención es volver a poner en marcha este punto de información turística una vez que vuelva a licitarse la estación de autobuses. No hay que olvidar que la gestión de la terminal continúa en manos de Enrique Ortiz pese a que varias sentencias obligan a Benidorm a apartar al empresario de las instalaciones por los excesos urbanísticos cometidos durante su construcción.