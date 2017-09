Compromís critica que se posponga la reforma del parque l'Aigüera

El concejal de Compromís y portavoz de Compromís Los Verdes, Josep Bigorra, ha criticado esta mañana en rueda de prensa que el gobierno local no acometerá obras de rehabilitación este año en el Parque de l'Aigüera, como así obliga una moción del propio grupo municipal aprobada en pleno. Bigorra hace esta afirmación ya que el gobierno del PP y CBM ha hecho restado 46.000 euros en una nueva modificación presupuestaria de la partida de las cuentas municipales destinada a proceder a las obras en 2017, dejando sólo 9.000 euros para redacción del proyecto, poniendo como excusa que no hay tiempo para ejecutarlas.

"Incorporar en los presupuestos de 2017 una partida para la realización del Proyecto de Rehabilitación Integral del Parque de l'Aigüera [...] así como para cometer una primera fase de trabajos para proceder a su rehabilitación. Que las obras a cometer para proceder a la rehabilitación [...] se realicen por fases en, como máximo, los siguientes tres ejercicios presupuestarios, es decir, 2017, 2018 y 2019". Esto es parte del acuerdo plenario que se aprobó en noviembre de 2016 en instancias Compromís-LV y que Bigorra se ha encargado de recordar en rueda de prensa.

A juicio del portavoz, el gobierno local "incumple la moción aprobada por el pleno" al modificar "por octava vez" los presupuestos locales aprobados. "Había una partida de 55.000 euros para proceder a las obras este año, pero el gobierno local ha decidido restarle 46.000 euros para hacer sólo la redacción del proyecto, porque dice que no tiene tiempo. ¿Cómo puede decir que no tiene o ha tenido tiempo en todo un año para realizar estas obras tan importantes en, por ejemplo, el suelo del auditorio Julio Iglesias?". El concejal ha tachado de "excusa" y de "falta de planificación" la justificación por falta de tiempo, alegando que otras obras, como las realizadas en la Avenida Mediterráneo o por el plan de accesibilidad se han hecho este año sin problemas. "Parece que cuando se trata de contentar a los socios que aprobaron el presupuesto, C's y CBM, el PP tiene prisa, pero cuando se trata de cumplir mociones de otros partidos, como el nuestro, aprobadas en pleno y beneficiosas para toda la ciudadanía, el PP realiza modificaciones presupuestarias para no cumplirlas", ha criticado.

Bigorra ha recordado que hace sólo una semana, en la comisión informativa de urbanismo, instó a ejecutar las obras, una vez finalizado el periodo estival, pero el portavoz del PP, González de Zárate, contestó pensando que se trataba de otra moción. "No sé si en ese momento contestó sin saber de qué hablaba, aunque se trataba de obras presupuestadas, o es que sabía perfectamente que el gobierno local iba a hacer una modificación presupuestaria", ha explicado el concejal.

Además, ha explicado que los 46.000 euros que han restado de la partida destinada a rehabilitar el Parque de l'Aigüera van dirigidos a peatonalizar Tomás Ortuño, que ya contaba con dinero presupuestado. Por ello, Bigorra ha vuelto a señalar la falta de previsión del gobierno local a la hora de hacer los presupuestos locales y ha indicado que "¿cómo nos hemos de creer las cuentas locales que presenta el PP, si después los modifica como quiere?". Por último instó a que se recupere el dinero desviado para realizar las "obras urgentes" del suelo del auditorio Julio Iglesias, "porque se aprobó en pleno, porque obligamos a que existiera una partida económica en el presupuesto local, y porque numerosas asociaciones y ciudadanos que hacen uso del Parque de l'Aigüera necesitan esta obra de rehabilitación urgente".

Por su parte, el edil de Escena Urbana y portavoz del gobierno local, el popular José Ramón González de Zárate, ha comparecido en rueda de prensa una hora más tarde para anunciar el plan de obras que el ejecutivo ha diseñado de aquí a final de año. Unas actuaciones que están valoradas en cerca de 3 millones de euros y que comprenden la peatonalización de Tomás Ortuño, la construcción de un patinódromo o la reforma de Almendros.