Benidorm mantiene sus niveles de ocupación al inicio de septiembre

Los meses centrales del verano han experimentado un ligero descenso.

Benidorm ha mantenido los niveles de ocupación con respecto al año anterior durante el arranque de septiembre al haber registrado un 93,2% de ocupación media durante la primera mitad del mes, siendo la cifra similar al año anterior. El dato positivo es la subida de 1,3 puntos respecto al mes de agosto y 1,9 a julio, lo que ha convertido a septiembre como el periodo de mejor ocupación hotelera del año. Además, la previsión de la segunda quincena también augura una buen dato pues es del 92,3% en este momento.

No obstante, el mercado nacional, sigue preocupando al sector al situarse un mes más en números rojos. Al inicio de septiembre ha bajado 2,7 puntos respecto a la primera quincena de 2016. «No es casualidad la bajada progresiva del mercado español en el alojamiento reglado, ya que el descenso lleva prorrogándose desde el mes de enero ascendiendo a 150.000 pernoctaciones menos respecto al año anterior en estas mismas fechas», consideraron desde Hosbec. Aun así el mercado español representa al 40,4% siendo el segundo mercado más importante en esta primera quincena del mes. Para la patronal hotelera la principal causa de la sangría de cifras es el alojamiento ilegal ofertado en la ciudad de Benidorm.

Cabe destacar que tanto el mercado francés como el rumano. se confirman como mercados emergentes gracias a la promoción de Benidorm que se ha intensificado en esos mercados.

El presidente de la patronal hotelera de la Comunidad Valenciana, Antonio Mayor, destacó que «septiembre se confirma como el mejor mes del verano». «Es una pena que los españoles sigan prefiriendo dormir en pisos no reglados, sin estar amparados por la seguridad que ofrece el alojamiento legal. No sabiendo realmente la poca ayuda que hacen a Benidorm, ya que la ciudad no recoge nada de lo que le pagan a los propietarios», lamentó el líder de la asociación empresarial.

Mayor también quiso hacer hincapié en el «buen trabajo que se esta realizando con los diferentes mercados, ayudando a abrir nuevos nichos para atraer turistas a la ciudad. Conocer que los franceses quieren visitar Benidorm es algo positivo en lo que se debe trabajar para que vengan más», indicó a la vez que apostilló que este mercado tiene todas las facilidades para venir, ya que se pueden trasladar en avión, tren o con su propio vehículo y Benidorm esta relativamente cerca para ellos.