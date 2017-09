Benidorm arranca septiembre con un 93,2% de ocupación

Benidorm ha registrado un 93,2% de ocupación media durante la primera mitad del mes de septiembre, siendo la cifra similar al año anterior. El dato positivo es la subida de 1,3 puntos respecto al mes de agosto y 1,9 a julio, lo que ha convertido a septiembre como el periodo de mejor ocupación hotelera del año. Además, la previsión de la segunda quincena también augura una buen dato pues es del 92,3% en este momento.

El dato negativo lo protagoniza de nuevo el mercado nacional, volviendo a confirmar sus números rojos. En este mes ha bajado 2,7 puntos respecto a la primera quincena de 2016. "No es casualidad la bajada progresiva del mercado español en el alojamiento reglado, ya que el descenso lleva prorrogándose desde el mes de enero ascendiendo a 150.000 pernoctaciones menos respecto al año anterior en estas mismas fechas", apuntan desde Hosbec.

Aun así el mercado español representa al 40,4% siendo el segundo mercado más importante en esta primera quincena del mes. Para la patronal hotelera la principal causa de la sangría de cifras es el alojamiento ilegal ofertado en la ciudad de Benidorm. Este es el "verdadero problema contra el que se debe luchar para poner solución con la finalidad de reconocer cual es la verdadera oferta turística del destino, así como conseguir esa recaudación fiscal adicional. Ahí es donde hay un nicho importante de recaudación que hay que aflorar, sin necesidad alguna de inventarse tasas o nuevos impuestos", ha indicado el presidente de Hosbec, Toni Mayor.

Mercados en expansión

La otra cara de la moneda la protagonizan tanto el mercado francés como el rumano. Ambos se confirman como mercados emergentes gracias a la promoción de Benidorm que se ha intensificado en esos mercados. Por un lado, se afirma que la gran mayoría de franceses que visitan la ciudad proceden de la región de Ile de París y del Ródano-Alpes. Por otro lado, el mercado rumano es más disperso pero con preferencias por hoteles de alta categoría.

La división por nacionalidades representa que el mercado británico sigue siendo un pilar fundamental dentro de la cuota de mercado, copando el 45,5% del total. Le sigue el turista nacional representando el 40,4%. Respecto al resto de mercados se destaca Portugal en tercer lugar con un 3,3%, siguiéndole Bélgica con un 3,1% y Holanda (2,4%). (Para más información observen el gráfico)

Por categorías, la ocupación ha sido muy similar en las tres categorías que analizamos para la ciudad de Benidorm, con un 93,1% para hoteles de 4****, un 93,6% para hoteles de 3*** y un 92,8% para hoteles de 2**. Septiembre acoge a un turista que tiene mayor preferencia por los hoteles de mayor categoría, incrementándose entre los 3*** y 4**** 2,9 puntos respecto al mes anterior.

Previsión

El presidente de la patronal hotelera de la Comunidad Valenciana, Antonio Mayor, ha destacado que "Septiembre se confirma como el mejor mes del verano. Es una pena que los españoles sigan prefiriendo dormir en pisos no reglados, sin estar amparados por la seguridad que ofrece el alojamiento legal. No sabiendo realmente la poca ayuda que hacen a Benidorm, ya que la ciudad no recoge nada de lo que le pagan a los propietarios".

Mayor también realza "el buen trabajo que se esta realizando con los diferentes mercados, ayudando a abrir nuevos nichos para atraer turistas a la ciudad. Conocer que los franceses quieren visitar Benidorm es algo positivo en lo que se debe trabajar para que vengan más". Destacando que "el mercado francés tiene todas las facilidades para venir, ya que se pueden trasladar en avión, tren o con su propio vehículo y Benidorm esta relativamente cerca para ellos"