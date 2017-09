Empujón a la actividad museística de Benidorm

El gobierno de Benidorm, PP y CBM, ya ha dado con la fórmula para activar la oferta museística de la ciudad turística durante todo el año. Para ello, el Ayuntamiento contratará personal externo para mantener abiertos de forma ininterrumpida los dos espacios culturales de la capital de la Costa Blanca: el Boca del Calvari y el Hort de Colón. Hasta ahora ambas instalaciones, situadas a escasos metros en pleno corazón del casco histórico, cierran sus puertas en distintos momentos del año por falta de contenido o personal, de ahí que el ejecutivo local haya iniciado ya el procedimiento de contratación para dinamizar la actividad de ambos recintos, como se detalla en un decreto al que ha tenido acceso este diario.

En concreto, la intención del área de Patrimonio, que dirige la edil popular Ana Pellicer, es contratar personal para «atender las demandas informativas de los ciudadanos, las necesidades de funcionamiento de los edificios» y que, además, «puedan realizar visitas guiadas a las colecciones de los museos y su dinamización», según se expone en un informe elaborado por el director de Patrimonio Histórico al que tuvo acceso ayer este diario. La contratación de estos servicios supondrá un desembolso anual para las arcas locales de 51.500 euros. A cambio, la también concejal de Cultura espera poder «dotar los dos museos durante todo el año», como explicó ayer.

El museo Boca del Calvari tan sólo alberga muestras itinerantes desde su inauguración, hace ahora tres años. De hecho, Benidorm todavía no ha decidido qué hacer con el citado edificio que dispone de cuatro plantas y que, en determinados momentos del año, echa el cierre si no hay prevista una exposición temporal en su programa. Muchos han sido los debates sobre qué tipo de contenido permanente podría instalarse en este recinto. Exponer los restos arqueológicos de la ciudad o sellar un convenio con la Universidad de Alicante para que se encargue de la actividad han sido algunas de las alternativas puestas encima de la mesa durante los últimos años que, sin embargo, no han llegado a cuajar. Hace un año y medio el grupo municipal Ciudadanos (Cs) propuso reservar una de las cuatro plantas con las que cuenta este edificio para abrir un museo del Turismo, una opción que tampoco ha salido hacia adelante. Ahora, Pellicer espera que la contratación de personal externo permita, entre otras cosas, decidir un fin permanente para el Boca del Calvari.

Caso distinto es el edificio municipal del Hort de Colón. El Ayuntamiento recibió este inmueble en el año 2012 y tras un primer momento de más actividad este espacio cayó en el olvido. Hace un par de año Benidorm retomó el programa en esta casa museo emplazada en la calle Tomás Ortuño. No obstante, las visitas guiadas y el resto de exposiciones que se muestran en su interior, entre ellas una permanente con parte del antiguo museo naval de Benidorm, sólo pueden ser contempladas durante el verano por falta de personal. Algo que vienen criticando desde hace tiempo algunos grupos de la oposición, como Compromís.

Con la incorporación de una plantilla externa al Ayuntamiento que desarrolle sus labores en este espacio cultural de Benidorm, Pellicer quiere mantener activo el Hort de Colon durante los doce meses del año. «Las actividades que se realizan en esta casa museo tienen mucho éxito entre los más mayores pero sobre todo para los pequeños. Así, en momentos clave como las Fiestas Mayores Patronales, Navidad o Semana Santa también se podrá retomar el programa para los niños y el resto de turistas podrán conocer este espacio durante cualquier momento del año», indicó ayer la edil de Patrimonio.