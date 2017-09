Cs y Compromís suman fuerzas para poner fin al conflicto de los técnicos deportivos de Benidorm

Los grupos municipales Compromís - Los Verdes y Ciudadanos (Cs) han presentado una moción conjunta en Benidorm para acabar con la polvareda levantada en la comunidad educativa de la ciudad ante la decisión del Consell de vetar la entrada de los técnicos deportivos a los colegios de la ciudad turística para realizar tareas de refuerzo durante las clases. Una decisión que ha caído como un jarro de agua fría tanto en el Ayuntamiento como en los centros. Por ello, desde Compromís y Cs han decidido sumar fuerzas para presentar una propuesta de la mano que permita a estos trabajadores dependientes de la administración local acceder a los centros educativos durante la jornada lectiva, no para dar clase sino para captar alumnos para las olimpiadas deportivas que se celebran cada fin de semana; así como para realizar tareas de gestión y organización que hasta ahora realizan en sus hogares, según las formaciones firmantes de la moción.

El portavoz de Compromís-LV, Josep Bigorra, explicó ayer que, «contrariamente a las afirmaciones del gobierno local, en ningún lugar se dice que los técnicos deportivos no puedan acceder a los centros docentes ni que no puedan seguir llevando a cabo las labores de motivación y captación entre los alumnos y las alumnas del centro, como que tampoco se niega que puedan fomentar los hábitos saludables que les animen a la práctica de la actividad física variada para iniciarse en las diferentes modalidades deportivas». Únicamente, según añadió Bigorra, «se deja claro que lo no pueden es impartir es enseñanzas deportivas en horario lectivo, y en esa línea hemos encontrado una solución viable». Cabe recordar que la cartera autonómica de Educación está en manos de Compromís, de ahí que Bigorra haya intervenido como mediador en el conflicto.



En el recreo

Por otra parte, el portavoz de Cs, Rafa Gasent, detalló que la medida planteada por ambos grupos pasa por que «nuestros técnicos realicen labores de captación de alumnado para los juegos deportivos en la media hora del recreo, realizando otra hora en el centro para preparación de entrenamientos y trabajo administrativo de organización de la competición, que hasta ahora hacían en sus domicilios».