Frente común contra la plaga que amenaza a los almendros de Alicante

Alcaldes, agricultores, vecinos y asociaciones afectados por la plaga que amenaza a los almendros de la provincia han unido sus fuerzas y han creado un ente para coordinar las acciones contra la misma. Así, la Asociación de Afectados por la Xylella Fastidiosa en Alicante ya es una realidad. Esta plataforma se constituyó durante la noche de ayer en Castell de Guadalest, un municipio de la comarca de la Marina Baixa, donde se han detectado los primeros focos de la plaga y donde la Conselleria de Agricultura ya está aplicando las directrices de la Unión Europea, triturando las parcelas afectadas, más un perímetro de cien metros a la redonda. Una actuación que estipula el arranque y destrucción de los árboles infectados, pero también de los sanos que se encuentren en las zonas demarcadas.

Ante las agresivas medidas llevadas a cabo para combatir la Xylella, los afectados han decidido trabajar de la mano para hallar soluciones sin necesidad de acabar con árboles sanos. "Entendemos que la tala masiva de árboles sanos debe ser una opción únicamente aplicable en escenarios de focos aislados y de detección precoz de la enfermedad. Situaciones que no se dan ni en las Islas Baleares ni en Alicante. Esta opción solo sería efectiva en un brote inicial, muy localizado y temprano y este no es el caso", han apuntado fuentes de la nueva plataforma desde donde también han advertido que "los esfuerzos para controlar la plaga no están en el camino adecuado".

"Ya no se trata de casos aislados y la bacteria se extiende, al menos, por tres comarcas. De aplicar las directrices que marca la UE no quedará ni un almendro en estas zonas de importante valor ecológico, agrícola y turístico y opinamos que se puede intentar contener la plaga de otra forma más equilibrada y conciliando los intereses de los agricultores. En definitiva, defendemos el interés común de acabar con la bacteria sin exterminar la agricultura del valle de Guadalest y de las tres comarcas afectadas", han recalcado.

Miembros

La Asociación de Afectados por la Xylella Fastidiosa en Alicante está constituida por 28 personas de la comarca de la Marina Baixa y, tras las reuniones informativas que desde Jóvenes Agricultores ASAJA Alicante se van a llevar a cabo durante el mes de septiembre, concretamente el día 19, en Fachec/Balones (El Comtat); el 26, en Guadalest (Marina Baixa); el 27, en Alcalalí (Marina Alta); y el 3, en Muro de Alcoy/Cocentaina (El Comtat); se prevé integrar a afectados de la Marina Alta y El Comtat, zonas en las que se han detectado los últimos focos.

Entre los objetivos de esta asociación sin ánimo de lucro destacan mantener reuniones con carácter institucional para ganar coordinación y obtener el máximo de información y transparencia ante el caos informativo que impera entre los afectados; solicitar reuniones directas con el servicio de Sanidad Vegetal de la Conselleria de Agricultura y con la propia Consellera, Elena Cebrián; defender y asesorar jurídicamente a los afectados ante la entrada de las máquinas de arranque en fincas privadas; organizar actos de protesta para evitar la tala de árboles sanos; y elaborar una propuesta alternativa y menos invasiva y agresiva, pero igual de efectiva, para evitar la propagación de la Xylella en Alicante, la Comunidad Valenciana y España, que contemple también los intereses de los agricultores afectados.

Por su parte, ASAJA Alicante, como organización agraria con mayor representatividad en la provincia, va a prestar apoyo técnico-agronómico y técnico-jurídico a los miembros de esta agrupación y a todos aquellos afectados que inicien el proceso con la Administración y puedan ver alterados sus derechos.

Nuevas protestas

Como acción conjunta más inmediata, ASAJA Alicante y la Asociación de Afectados por la Xylella Fastidiosa en la provincia, están valorando iniciar actos de protesta en contra de las actuaciones que está llevando a cabo la Conselleria de Agricultura. Este mismo verano los agricultures de la Marina Baixa ya han llevado a cabo protestas para frenar la tala de árboles sanos dentro de las actuaciones programadas para combatir la bacteria.