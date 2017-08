Una torpeza de récord Guinness

«El deseo de un niño con cáncer». Con este encabezado comienza la carta que llegó a la Diputación de Alicante hace algo más de un mes en la que se pide que se reenvíe a otras diez empresas, autoridades locales, escuelas o universidades con el objetivo de hacer una cadena que no sea «interrumpida» para lograr entrar en el libro Guinness de los récords. Un objetivo, de entrada, de lo más entrañable pero que, en realidad, no conduce a ningún sitio ya que el ente mundial no premia las cartas en cadena, como puede comprobarse en el apartado de preguntas frecuentes del Guinness, tal y como aparece en la imagen que se adjunta a estas líneas.

La carta en cuestión llegó hace unos días al Ayuntamiento de Benidorm a través de la Asociación de Enfermos Mentales de la Marina Baixa (Afema), que a su vez había recibido la misiva de la Diputación, y fue entonces cuando desde el grupo municipal Ciudadanos (Cs) comenzaron a sospechar de la veracidad de la misma. «Es un bulo», advirtió ayer el edil de la formación naranja en Benidorm Juan Balastegui durante las comisiones informativas celebradas durante la mañana de ayer. De hecho, el Consistorio de la ciudad turística no seguirá con el reenvío de la carta.

No obstante, Balastegui lamentó que muchas entidades hayan caído en esta trampa, haciendo especial hincapié en la Diputación. «Queremos poner sobre aviso a la corporación provincial para que se corte de raíz con esta cadena», lanzó el concejal a la vez que solicitó que en futuras ocasiones se investigue un poco más antes de lanzar el bulo.

Por su parte, el diputado de Bienestar Social, el popular Miguel Zaragoza, que firma el reenvío de la carta desde la Diputación a diez asociaciones de enfermos de toda la provincia, restó hierro al asunto. «Se hizo con la mejor intención. Lo entendimos como una solicitud del propio chico y nos pareció lo más oportuno seguir con su deseo porque no nos costaba nada», recalcó ayer el diputado provincial a la vez que apuntó que hay cosas más importantes que denunciar que este tipo de confusiones.