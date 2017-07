Qué hacer para no fastidiar un buen día de playa

No descuidar los objetos personales, intentar no llevar dinero en efectivo, no aceptar juegos ilegales como el trile, o no comprar comida o bebida a vendedores ambulantes. Éstas y otras pautas forman parte de las «Recomendaciones para pasar un buen día de playa», un catálogo con consejos para los bañistas que ha editado por el Ayuntamiento de Benidorm y que ayer fue presentado por el concejal delegado, Lorenzo Martínez, y por el propio alcalde, Toni Pérez.

Los mensajes se han incluido en un folleto que se ha publicado en tres idiomas –castellano, inglés y francés–, y se completan con paneles informativos que se han desplegado a lo largo de las playas y en los que se ofrecen los mismos consejos, relacionados con temas tan amplios como los menores, las medidas de seguridad, la protección personal o el medio ambiente. El primer edil indicó que «los mensajes de la campaña son muy claros y directos» y que se han redactado «a raíz de un trabajo conjunto que se ha desarrollado en diferentes fases con la Fundación Visit Benidorm, el sector turístico, con turoperadores, los grupos de la corporación, e incluso con las autoridades del principal mercado extranjero, el británico».

Entre las recomendaciones figura, además de las ya mencionadas, enseñar a los niños pequeños dónde se localiza el Punto de Encuentro más cercano para que se dirijan a él en caso de perderse; hidratarse correctamente; evitar la exposición al sol en las horas de mayor radiación; y respetar las banderas que restringen el baño. Además, aconsejan rechazar cualquier servicio de masaje; no aceptar excursiones ilegales; no alimentar a los peces o no tirar papeles o colillas a la arena.

Tanto el alcalde como el edil de Playas afirmaron que su «obligación es recomendar por una parte; y por otra parte, perseguir las acciones no autorizadas, algo que se hace a través de los inspectores de playas y la Policía Local, que a diario recorren la arena y los paseos».