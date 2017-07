Consejos incluidos en el catálogo municipal

No dejarles solos en el agua o enseñarles el Punto de Encuentro más próximo por si se pierden.



No llevar dinero en efectivo; no dejar a la vista las pertenencias ni confiarlas a extraños; no llevar documentación original; no jugar al trile o similares.

Evitar las horas de más calor; estar bien hidratado; respetar las banderas; no contratar masajes ni comprar comida o bebida a vendedores ambulantes.

No alimentar a los peces ni tirar colillas y papeles a la arena.