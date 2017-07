El PP de Altea aparta a Miguel Ortiz como candidato a las municipales de 2019

Miguel Ortiz no será, probablemente, el candidato a alcalde del PP en Atea en 2019. El pasado martes por la tarde, José Miguel Cortés, que está presidiendo el partido desde 2009, fue reelegido para un periodo de 4 años más al recibir el voto del 60 por ciento de los afiliados en las elecciones donde optaba a presidir el partido otra candidatura encabezada por Pedro Barber, un hecho que ocurría por primera vez en el PP de Altea al presentarse dos candidaturas. Cortés es actualmente presidente de Caixaltea y concejal popular; y Pedro Barber, es también concejal exportavoz del PP además de director gerente de la empresa pública Geonet de la Diputación Provincial de Alicante. A las votaciones acudieron el 99 por ciento de los afiliados. José Miguel Cortés recibió el apoyo de 194 afiliados (60,1 %), mientras que Pedro Barber obtuvo 122 votos (37,8 por ciento). Otros 7 afiliados votaron en blanco.

Ayer, el reelegido presidente popular señaló que en el próximo otoño «empezaremos a preparar las municipales de 2019» y adelantó que él y su junta «propondremos a Jesús Ballester, nuestro actual portavoz del grupo municipal, como candidato a la Alcaldía, para que no haya dudas», porque es «la persona más preparada para encabezar la lista de las próximas municipales de 2019». De Miguel Ortiz, líder del PP en Altea y candidato a la Alcaldía desde 1991, afirmó que «hace tiempo ya nos dijo que no deseaba ser candidato» y aseveró que «la opción más viable hoy mismo es Jesús Ballester». Cortés añadió, no obstante, que «la última palabra» la tendrán «los órganos de la dirección del PP en Valencia». Así y todo remarcó que «nuestro candidato no será Miguel Ortiz».

Tras la elección de la nueva ejecutiva, ahora «empezaremos a trabajar para recuperar la Alcaldía. Durante décadas el PP ha sido la referencia política de Altea y siempre hemos representado la opción de centro liberal, que creemos que es la más votada por los alteanos», apostilló Cortés.