La Nucía dona un coche a Sanidad para que los vecinos no se queden desatendidos por la falta de ambulancias

Un vehículo de uso sanitario para que los vecinos no se queden desatendidos en caso de que no haya ambulancias disponibles. El Ayuntamiento de La Nucía ha hecho cedido al Departamento de Salud de la Marina Baixa un vehículo municipal con el objetivo de que los médicos y enfermeros del Centro de Salud y del de Pinar de Garaita puedan realizar la atención domiciliaria y los avisos y, a su vez, para que los vecinos de la localidad no se queden sin atención sanitaria si no pueden desplazarse hasta el centro de salud. Se trata de una cesión «totalmente gratuita» que, según el Consistorio, «demuestra el compromiso e implicación del Ayuntamiento de La Nucía con la Sanidad y la atención de sus vecinos».

Bernabé Cano, alcalde nuciero, hizo ayer entrega de las llaves del coche municipal a Rosa Louis Cereceda, directora gerente del Departamento de Salud de la Marina Baixa. El automóvil es de color blanco y se ha rotulado con los logotipos del «Departamento de Salud Marina Baixa» y de «La Nucía, Ciudad del Deporte». Desde el gobierno local explicaron que, a partir de ahora, «los médicos y enfermeros de los centros de salud de la localidad podrán utilizar este vehículo para sus salidas de atención domiciliaria o para urgencias, en caso de que la ambulancia esté realizando otro servicio al mismo tiempo». De hecho, el objetivo de la cesión de este vehículo al centro de salud es «mejorar la atención sanitaria en el municipio, optimizar los recursos y reducir el tiempo de respuesta sanitaria», agregaron las mismas fuentes.

«Una vez más el Ayuntamiento se ha implicado en mejorar los servicios sanitarios del municipio, para intentar que nuestros vecinos tengan la mejor atención domiciliaria en caso de avisos o urgencias», destacó ayer el alcalde de la localidad, Bernabé Cano.