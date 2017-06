Benidorm abre las puertas del nuevo Parque de Foietes

Las áreas de juegos infantiles y espacios recreativos permanecerán cerradas hasta mediados de mes, cuando Conselleria entregue esta última parte de la obra

El Ayuntamiento de Benidorm abrirá este sábado una amplia parte del Parque de Foietes, tras cerca de año y medio en obras y una inversión cercana a los 6,5 millones de euros. La parte que la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio ha cedido anticipadamente se corresponde con el recinto diseñado en abierto del parque, el nuevo vial que rodea la zona verde en paralelo a la avenida de Foietes y las más de 300 plazas de aparcamiento que se distribuyen en esta nueva calle.

En total, se va a habilitar prácticamente el 70% del Parque de Foietes, incluidos los alrededor de 4 kilómetros de carril-bici y carril ´running´ y todo el tramo boscoso que configura la parte alta del espacio verde.

El concejal de Obras, José Ramón González de Zárate, ha aclarado que el nuevo vial de más de un kilómetro que se ha creado con la obra y que conecta Mercasa con la residencia de la Tercera Edad y la avenida Ricardo Bayona se abrirá al tráfico el lunes, porque "los técnicos recomiendan no introducir cambios en la circulación los fines de semana".

El edil ha adelantado que en las próximas semanas se van a introducir cambios en la configuración del tráfico de la zona, de tal forma que la avenida Venezuela tendrá un único sentido de circulación –de salida- y este nuevo vial será el que dé acceso a la residencia, a los centros de salud y de especialidades, y al colegio Ausiás March.

Por lo que respecta al recinto vallado del parque, el que todavía no se ha cedido y en el que se concentran las zonas de juegos infantiles y diversos espacios recreativos, De Zárate ha explicado que en principio está previsto que la Conselleria entregue esta última parte de la obra "a mediados de julio". No obstante, ha matizado que lo más seguro es que "no recepcionemos la jardinería, ya que lleva bastante retraso", por lo que Conselleria seguirá encargándose del mantenimiento de la misa durante algún tiempo.

El responsable de Obras ha informado que este recinto vallado funcionará "de una forma similar al Parque de l´Aigüera", que "se cierra por la noche" y en el que "hay algunos usos restringidos". Así, ya ha avanzado que no se permitirá la presencia de perros en esta parte del parque, pero sí en el resto del recinto abierto.

Por último, el concejal ha pedido a los ciudadanos que "cuiden y mantengan" este nuevo gran espacio verde.