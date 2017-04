El transporte escolar lastra el avance de la jornada continua en Benidorm

La normativa del Consell establece un único horario para las rutas: 9 y 17 h., independientemente de cuándo acaben las clases.

Condenados a mantener la jornada partida. Dos colegios públicos de Benidorm, el Mestre Gaspar López y el Gabriel Miró, serán los únicos de toda la ciudad que continuarán dando clase el próximo curso hasta las cinco de la tarde, debido al rechazo mayoritario de los padres a implantar el cambio de jornada de cara al año académico 2017-2018. Ambos colegios, ubicado en el complejo escolar del Salto del Agua, también son los dos únicos de Benidorm que cuentan con transporte escolar para facilitar el traslado de su alumnado, del cual cerca del 80% emplea alguna de las rutas de autobús para desplazarse diariamente a la escuela desde prácticamente todos los barrios de la ciudad, principalmente el Rincón.

Fuentes de la comunidad educativa apuntan a este factor como el lastre principal para el desarrollo de la jornada continua en ambos colegios, debido a la alta dependencia de las familias al servicio de autobús y, también en gran medida, a las becas de comedor.

La normativa de la Conselleria de Educación establece de 9 a 17 horas el horario de las líneas de autobús escolar y no permite que haya rutas al mediodía. Independientemente del horario lectivo que tenga cada centro. Por tanto, en el caso del Gabriel o el Mestre, aunque la votación del pasado día 4 hubiera salido de forma aplastante a favor de la jornada continua, los autobuses para devolver a los niños a casa se habrían seguido manteniendo a las 17 horas, sin posibilidad de adelantar su salida del centro. Por contra, entre las ventajas de la implantación del horario intensivo está el amplio abanico de posibilidades que se ofrece a las familias para recoger a sus hijos del colegio: bien a las 14 horas, cuando finalizan las clases; entre las 15 y las 15.30, después del comedor; o a las 17 horas, cuando acaban las extraescolares. «Pero si unos padres no tienen coche o dependen del autobús para llevar a los niños al colegio, al final tienen que esperar para salir a las cinco de la tarde sí o sí, por eso muchas familias han votado en contra o directamente no han venido a votar», lo que también cuenta como un «no», según explicaron fuentes de la comunidad educativa.

Los docentes consideran que, si Educación no cambia previamente la distribución de las rutas o los criterios para el cambio de horario, ambos colegios continuarán condenados a mantener las clases partidas durante mucho más tiempo.



Cambios en otros dos centros

Por contra, el Baustista Lledó y el colegio concertado Nuestra Señora de los Dolores se sumarán al cambio que ya hicieron el pasado curso otros diez colegios benidormenses y también aplicarán el nuevo horario intensivo, de 9 a 14 horas, el próximo curso. Con ellos, ya son doce los centros de Primaria con jornada continua por sólo dos con partida.