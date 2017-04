El PP carga contra el tripartito por descartar la vuelta de de La Vila a la Fundación Marq

El grupo popular de La Vila Joiosa ha cargado contra el tripartito que dirige la localidad -PSOE, Gent per La Vila y EU- después de que en el pleno de este mes no votarán a favor de la moción presentada por el PP solicitando el «reingreso inmediato» de la administración local en la Fundación Marq, como un miembro más. La decisión de la salida se tomó hace meses por el coste económico de renovar el convenio, unos 12.000 euros al año. No obstante, los ediles populares tenían la esperanza de que el ejecutivo municipal reconsiderara su postura. Finalmente, no ha sido así.

Por ello, desde el PP han criticado «la situación en la que el gobierno tripartito está sumiendo al Ayuntamiento de Villajoyosa, reduciendo al mínimo su presencia y relevancia en la provincia de Alicante y dejando "morir" la idea de turismo cultural».

«El gobierno del PP apostó fuertemente por el turismo cultural porque vimos que era eso precisamente lo que nos diferenciaba del resto de los municipios vecinos. Fruto de las iniciativas y la constancia, conseguimos que Villajoyosa se posicionase como patrono de la Fundación MarQ», ha censurado el portavoz del grupo popular de La Vila, Jaime Lloret, quien ha explicado que «presentamos una moción para solicitar el reingreso como patrono en la Fundación MarQ, pero PSOE, Gent per la Vila e Izquierda Unida votaron en contra de la propuesta, lo que supone que Villajoyosa deje definitivamente de formar parte del organismo cultural más importante de la provincia».

Desde el gobierno local han justificado su voto en contra al explicar que pese a que les gustaría seguir siendo patronos de la Fundación Marq pero como hasta ahora, sin tener que pagar los 12.000 euros anuales. «Nos exigen 12.000 euros y con un presupuesto tan ajustado como el que tenemos, este equipo de gobierno cree que existen otras prioridades en el municipio», ha zanjado el edil de Hacienda, Joan Lloret.