Benidorm dice que el proyecto de la nueva Comisaría estará listo en mayo

El Ayuntamiento de Benidorm tendrá listo ante de finales de mayo el proyecto básico para la futura comisaría del Cuerpo Nacional de Policía, que el Ministerio del Interior debe construir en el Salto del Agua, en una parcela municipal cedida por el Consistorio y ubicada frente al Palacio de Justicia y la sede el Instituto Valenciano de Tecnologías Turísticas. Así lo aseguró ayer la concejal de Urbanismo, Lourdes Caselles, quien informó de que los técnicos municipales del área de Arquitectura y un despacho externo contratado para el Ayuntamiento están trabajando en la redacción de este proyecto desde finales de febrero y a partir del plan de necesidades trasladado por el Ministerio.



«Los técnicos han visitado las instalaciones de la actual comisaría para ver su funcionamiento y sus necesidades reales diarias, y recabar sugerencias de cara a darles cabida en el proyecto básico que se remitirá a Madrid», afirmó la concejal, quien además señaló que, a partir de este proyecto, el Ministerio deberá redactar el proyecto de ejecución. No obstante, apuntó que los técnicos municipales y externos «están avanzando en cuestiones relativas a ingeniería para simplificar a Interior la redacción del proyecto de ejecución y así acortar los plazos para que esta nueva comisaría sea una realidad cuanto antes».



El anuncio se producen después de que el grupo socialista haya presentado al pleno del próximo lunes una moción para instar al Gobierno central a incluir en los Presupuestos Generales del Estado para este año una partida para esta obra. Según Caselles, «hasta que no haya proyecto no puede haber presupuesto», tras lo cual recordó que fue Agustín Navarro (PSOE) siendo alcalde «quien se comprometió a redactar este proyecto, pero después no hizo nada».