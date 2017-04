La madrileña Ana Rodríguez cuelga su obra en la Fundación Frax

Ana María Rodríguez Romero (alias Fefey), madrileña de nacimiento, inaugura mañana su exposición "La emoción a través de la pintura" en las instalaciones de la Fundación Frax de L´Alfàs del Pi, donde podrá visitarse hasta el próximo 28 de mayo.

La pintora descubrió pronto su vocación. Comenzó a pintar a los 10 años, e inició su formación de preparación para Bellas Artes en el Estudio Artium Peña. A los 18 años ingresó en los Estudios Solana, bajo la dirección de la pintora Juana Alonso, donde aprendió las técnicas de óleo, acrílico, paisaje, retrato y figura, fundamentos básicos de la abstracción y la teoría del color. Poco después se inició en el mundo de la escultura en la Academia de Arte Atenea.

"En 2015 me incorporé a AEDA (Asociación Española de Acuarelistas) para descubrir este arte tan misterioso, difícil e impredecible", señala la artista. "Aquí se reúnen grandes maestros de la acuarela, grandes pintores que me han transmitido un gran entusiasmo por el mundo de la acuarela. Gracias a su técnica desarrolla un estilo de pintura cuidando el dibujo, la composición, la luz y el color.

Compartiendo estudio con otros artistas, ha desarrollado una obra que combina realismo, figuración y abstracción, en una mezcla de técnicas y estilos para ilustrar unas pinturas coloristas e imaginativas.

"Siempre he pintado por puro placer, para expresar aquellos sentimientos que las palabras no alcanzan, para percibir emociones que nuestra vida cotidiana no nos puede ofrecer. La pintura me permite imaginar situaciones, sonidos, aromas€ para llevarlos a un lienzo, el sueño me aporta ideas y la mente siempre está viva, inquieta hasta que esas sensaciones toman vida".

La exposición "La emoción a través de la pintura" está dedicada a la pintora Olga Aparicio, "a quien le debo su fuerza, alegría, amistad y sus conocimientos".