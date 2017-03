Denunciado en Benidorm por dirigirse a dos policías nacionales en valenciano

Lo que iba a ser una tarde más de alegría para un vecino de l'Alfàs del Pi cuando esperaba la salida de clase de su hijo de 7 años frente a un colegio situado en un camino rural de Benidorm, se tornó en pesadilla después de que dos agentes de la Policía Nacional le denunciaran por dirigirse a ellos en valenciano. Los hechos ocurrieron a las 13.30 horas del pasado martes, «en unas circunstancias extrañas y completamente fuera de lugar, en el momento en que los niños salían de clase y había presente gran cantidad de padres esperando a los alumnos», según relató ayer E. R. T., el hombre que ha sido denunciado por el simple hecho de utilizar el valenciano con los dos policías.

Al parecer, los agentes estaban realizando un control frente al centro educativo y,cuando se acercaron al vehículo de E. R. T., éste, según su versión, les contestó en valenciano. «A partir de ahí se produjo una situación incómoda, porque con malas maneras me dijeron que les hablara en castellano ya que no entendían el valenciano. Yo les dije que estaba en mi derecho de hablar mi lengua y que también es oficial junto al español en la Comunidad Valenciana, a lo cual su respuesta fue pedirme la documentación y cachearme con las manos apoyadas en el coche en presencia de todos los niños y padres», afirma este hombre.

Según su relato, su hijo «lo pasó muy mal» y muchos padres se acercaron «a preguntar qué pasaba». El afectado señalaba ayer al periódico que «lo que temo es que a partir de este suceso mi hijo sufra acoso escolar por parte de sus compañeros y que me califiquen de delincuente, cuando no he hecho nada. Solo he defendido mi derecho a hablar en mi lengua».

Los agentes levantaron un acta-denuncia por estos hechos a la que ha tenido acceso el periódico. El boletín, con el número 1326661, indica textualmente en el apartado de los hechos denunciados: «Realizando un control en vía pública el arriba denunciado cuando los actuantes proceden a identificarlo se dirige hablando en Valenciano. En retiradas (sic) ocasiones se le dice que no hablamos valenciano y que se dirija a los actuantes en castellano a lo que se niega en retiradas (sic) ocasiones manifestando que realizamos un servicio de chulería». El boletín, en el que se indica que será remitido al subdelegado del Gobierno en Alicante, no fue firmado por el vecino de L'Alfàs.

Sin embargo, el afectado relató ayer a este diario que, se sintió «humillado y vejado por hablar en mi lengua por la forma en la que me trataron unos policías que tendrían que saber el valenciano. Me trataron como si hubiera cometido un delito muy grave», agregó.

Por otra parte, señaló que estos hechos los puso en conocimiento del gabinete jurídico de Compromís en València, «porque estoy preocupado y nervioso por cómo pueda afectar esto a mi familia». Asimismo, anunció que hoy, jueves, tiene previsto presentar una denuncia por esta actuación policial ante la Guardia Civil y que, además, presentará sendos escritos de protesta ante la Comisaría de la Policía Nacional en Benidorm, el Síndic de Greuges y el Defensor del Pueblo, al considerar que «los policías actuaron de manera abusiva y despreciando el valenciano y a quienes lo hablamos. Es necesario que los ciudadanos hagamos valer nuestro derecho a utilizar y hablar nuestra lengua, y pienso que los funcionarios policiales no actuaron debidamente al respecto», apostilló el denunciado.

Este diario intentó ayer por la tarde conocer la versión de la Policía Nacional sobre los hechos, aunque fuentes del Cuerpo en la Comisaría Provincial indicaron no tener conocimiento de lo ocurrido y que se informarían a través de la Comisaría de Benidorm, antes de poder ofrecer una respuesta.