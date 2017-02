Los vecinos piden al Ayuntamiento de Benidorm que dé un carnet para alimentar a gatos callejeros

Exigen también que se realicen campañas de esterilización.

Alrededor de medio centenar de personas se manifestó ayer por la mañana a las puertas de la casa donde días antes semana fue asesinado y colgado de un olivo un gato, en la calle Entrepinos, en la zona del Rincón de Benidorm. Como se recordará, tras las denuncias vecinales, se tardó 36 horas, según denunciaron varios residentes y asociaciones animalistas, en retirar el cadáver del felino.

Esta concentración sirvió también para poner de manifesto la necesidad, según indicaron los organizadores de la protesta, de que el Ayuntamiento habilite una certificación o carnet que permita a los ciudadanos dar de comer y atender a los gatos callejeros. Así lo indicó una de las impulsoras de la manifestación, Lupe, quien recordó que en otras localidades vecinas este sistema ya está implantado y que se tiene que dar una respuesta a esta situación.

«A mí ya me han matado a tres gatos y no hay derecho. No puede ser que ni la Policía Local ni el Seprona respondan a nuestras denuncias, el único apoyo que hemos recibido ha sido el de la Policía Nacional, a quienes estamos muy agradecidos», señaló Lupe. La vecina también indicó que ya han solicitado al Ayuntamiento que realice campañas de esterilización en las colonias felinas dispersas por la ciudad para acabar con el malestar de los animales y las disputas entre los ciudadanos que dan refugio a los animales y quienes critican estas prácticas.

Los vecinos y diferentes organizaciones a favor del derecho de los animales denunciaron ayer a través de esta protesta el asesinato de decenas gatos por envenenamiento y que también fueron colgados en esta urbanización.



Amenazas

La cuidadora del felino que fue ahorcado esta semana, Tere, afirmó ayer que lleva 35 años dando de comer a los gatos callejeros y que siempre ha sufrido críticas y hasta amenazas por parte de algunos de sus vecinos que le exigen que acabe con este comportamiento. «Por esta calle ya no paso, les pongo pienso y agua, y siempre me han criticado», añadió.

Al igual que ya lo hicieron esta semana, ayer los vecinos y asociaciones animalistas como Escuadrón Kat, Manos y Patas, el Partido Animalista (Pacma), Somos GOS, entre otras, exigieron que se investigue la muerte de los felinos y que se castigue a los culpables.

Poemas



Ante un grupo de personas amantes de los animales que se mostraba muy afligido por los hechos acaecidos esta semana, el acto se cerró con la lectura de dos poemas en recuerdo del gato ahorcado, al que los manifestantes bautizaron como «Cielo» y una marcha improvisada exigiendo justicia por lo que consideran un crimen.