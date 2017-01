Otra vía de ingresos para las arcas municipales

? Aunque todavía no se puede saber el importe que puede llegar a recaudar el Ayuntamiento con la nueva tasa por grandes eventos, ya que los ingresos dependerán de los espectáculos que se celebren y el número de asistentes, está claro que vendrá a abrir una nueva vía de recaudación para el Consistorio. No obstante, de momento, no se va a incluir como previsión de ingresos en las cuentas, adelantó ayer la edil de Hacienda, Lourdes Caselles.