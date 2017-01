Àngela Antón Pérez: «Tengo mucha ilusión porque va a ser un año muy divertido»

Su madre, Angélica Pérez Soria, y su prima, María Pérez Modrego, ya llevaron con orgullo la capa y la corona como tales. Así que dice segura que las dos ya le han contado que el cargo tiene «muchas cosas muy buenas y algunas un poco malas».

Mucha gente recordará el día en que salió elegida como reina infantil de las Fiestas porque lloró mucho. ¿No le hacía ilusión?



Sí, sí, muchísima, por eso lloré tanto, de la alegría. Tenía muchas ganas de ser reina para seguir con la tradición de la familia y porque mi madre y mi prima me habían contado que tiene muchas cosas buenas y alguna que otra mala.



¿Cuáles son las buenas y cuáles las malas?



Las buenas es que es un año muy divertido, que sales en las carrozas, puedes jugar con las damas y te lo pasas muy bien. Y las malas o regulares, que tienes que madrugar mucho para ir a misa.



¿Qué le han dicho sus amigos de clase de su nuevo cargo?



En la corte de honor hay cuatro niñas de mi clase y ellas estaban muy contentas. En el colegio, al principio, no me dijeron nada, pero en ballet, después de la Elección, llegué a la clase un poco tarde y, al entrar, me dijeron: «Buenos días, su majestad» (risas).



¿Qué es lo que más le gusta de las Fiestas Patronales?



Les Copletes. He cantado dos años copletas que me enseñaron mi madre y mi tía y espero seguir cantando. Y también me gusta la música, porque soy de L'Illa y toco la trompeta, igual que mi padre y mi hermano, que tiene 10 años.



¿Participa en las Fiestas en alguna peña?



En dos: L'Alficòs, que es la de mi padre, y L'Embolic, que es la de mi madre. Nos lo pasamos muy bien.