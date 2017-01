El Consell quiere usar 30 años el Centro Cultural a cambio de su ejecución

La Sociedad de Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana (SPTCV), empresa pública dependiente del Consell, quiere sacar el máximo provecho a la inversión de 12 millones de euros que tiene previsto realizar a lo largo de este año para retomar las obras y concluir la primera fase del Centro Cultural de Benidorm, un proyecto que se inició hace más de una década pero que quedó paralizado en 2011 por falta de fondos. Así, la SPTCV ha pedido el uso de las instalaciones durante los próximos 30 años a cambio de ejecutar el proyecto. Así se expone en una de las cláusulas fijadas por el citado organismo en el escrito de novación, al que ha tenido acceso este diario, que remitió hace más de un mes al Ayuntamiento de Benidorm para actualizar el convenio firmado en su día sobre el Centro Cultural.

No hay que olvidar que el ambicioso proyecto diseñado en la era de Francisco Camps al frente de la Generalitat para dotar, por fin, de un Centro Cultural a Benidorm no verá la luz, al menos, de la forma prevista de manera inicial. El actual gobierno valenciano, que lidera el socialista Ximo Puig, sólo se compromete a realizar la primera fase del proyecto que incluye una sala menor de 546 butacas, el conservatorio de música y danza, una cafetería, zonas comunes así como el término de las fachadas pero deja de lado otras instalaciones que sí se incluyeron en primera instancia, como la gran sala con capacidad para más de 1.100 personas o el museo arqueológico.

Los cambios sobre el proyecto inicial obligan a Ayuntamiento y SPTCV a ponerse de acuerdo para alcanzar un acuerdo de novación con el que se actualizará el primer convenio que se rubricó hace años para dar vía libre a la ejecución del Centro Cultural en suelo benidormense. Y es precisamente en este documento donde el ente dependiente del Consell ha incluido una cláusula para poder disponer de las instalaciones con solicitud previa durante las próximas tres décadas.

«Como contraprestación a las obras ejecutadas por SPTCV en el proyecto, y en su caso la Generalitat Valenciana, se reserve a las mismas un derecho de uso de las instalaciones durante 30 años, previa solicitud de los días de uso con antelación anticipada para no interferir en el uso que el Ayuntamiento esté dando a las mismas», se expone en la cláusula cuarta del citado borrador de novación que la SPTCV remitió al Consistorio. Un plazo de tres décadas que empezaría a contar desde el momento en el que la Generalitat entregue las obras de la primera fase del Centro Cultural al Ayuntamiento de Benidorm, como se indica en el escrito.

Una entrega para la que de momento no hay fecha. Si bien, cabe recordar que el propio Puig aseguró hace dos meses durante una visita a Benidorm que la primera fase del complejo estaría lista en 2018. No obstante, por ahora no han empezado las obras y el esqueleto de hormigón del Centro Cultural continúa presidiendo la confluencia de la avenida Europa y la calle Ibiza, en plena «zona guiri», la más turística de la ciudad, a la espera de que la administración se ponga las pilas en este sentido y los trabajos vuelvan a reactivarse.



Pendiente de respuesta

Con todo, para que los operarios puedan poner manos a la obra de nuevo en el Centro Cultural de Benidorm es necesario que el equipo de gobierno popular de Benidorm firme el escrito de novación que remitió hace un par de meses la SPTCV al Ayuntamiento. De momento, los técnicos siguen estudiando a fondo el borrador para emitir los informes correspondientes, como explicó el portavoz del ejecutivo municipal, José Ramón González de Zárate, a este diario. Sin embargo, según explican fuentes municipales, los técnicos no acaban de ver con buenos ojos los términos del nuevo convenio, por lo que el camino para alcanzar un acuerdo se preve largo y tortuoso.