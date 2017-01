Luz verde a la vía que dará acceso al centro comercial de Benidorm

El proyecto de ejecución del ´vial Discotecas´ y de la rotonda que dará acceso al polígono industrial de Benidorm donde está planeado el futuro centro comercial de la ciudad no ha recibido alegaciones durante el periodo de exposición pública, ni en sede municipal ni en el Ministerio de Fomento. Así lo ha confirmado esta mañana la concejal de Urbanismo, Lourdes Caselles, quien ha detallado que el periodo de información pública finalizó el pasado viernes, coincidiendo con la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) del proyecto de expropiación de los terrenos necesarios para la construcción del ´vial Discotecas´, que unirá la N-332 con la avenida de la Comunidad Valenciana.



Caselles ha recordado que «el plan parcial del polígono estaba paralizado a la espera de que el Ministerio diera el visto bueno al proyecto de ejecución de la rotonda». «Ahora y tras no haberse recibido alegaciones se puede aprobar definitivamente desde Fomento», ha aclarado y de hecho si no hay contratiempos administrativos, la edil espera que las obras podrían licitarse a finales de febrero o principios de marzo.



No obstante, cabe destacar que para desarrollar esta actuación primero el Ayuntamiento debe expropiar 51.434,25 metros cuadrados del suelo del vial Discotecas. Las hojas de aprecio municipales serán enviadas en los próximos días a los titulares del suelo, como ya adelantó la regidora de Urbanismo hace unos días.